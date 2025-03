De un tiempo a esta parte, el nombre de Raúl Ruidíaz se vuelve muy recurrente alrededor de Universitario de Deportes. A mediados del 2024 fue por la posibilidad de que volviera en el año del centenario de la institución, mientras que en diciembre se avivó el tema por la chance de que forme parte del plantel en la temporada 2025. Si bien no se dio ninguno de los dos casos, el asunto sigue vigente y en la interna del club ya han dejado su postura de que es hora de pasar página.

El primero en manifestarse fue Jean Ferrari, administrador de la ‘U’, quien fue enfático en señalar que por ahora no hay ninguna posibilidad de que fichen a la ‘Pulga’, sobre todo porque ya tienen el plantel cerrado. “No hay posibilidad porque tenemos el plantel cerrado. Más adelante no lo sabemos. Esto es fútbol. Nunca se cierran las puertas al 100 %”, manifestó el directivo.

En conformidad con lo dicho por Ferrari, Manuel Barreto, director deportivo crema, también dejó sentada su posición sobre un tema que cada vez se vuelve más repetitivo. “Son especulaciones, es un tema que viene ya de mucho tiempo y que lo mejor es, por respeto a todas las partes, no seguir ahondado. Nosotros estamos totalmente enfocados a lo que se viene”, sostuvo en diálogo con GOLPERU.

Barreto aseguró que en Universitario están tranquilos con los jugadores que tienen y en estos momentos están enfocados en prepararse al máximo para llegar a tope al debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores. “Jean también fue súper claro sobre el tema cuando se lo han preguntado. Estamos fuertes, convencidos del plantel y del equipo”, agregó.

Fabián Bustos está dirigiendo su segunda temporada en Universitario. (Foto: Universitario)

Por otro lado, Manuel Barreto también se refirió a cómo tomó Fabián Bustos el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde Universitario quedó ubicado en el Grupo B junto a River Plate, Independiente del Valle y Barcelona SC. El exjugador valoró el optimismo del estratega crema y esa hambre de gloria por salir al frente, sea cual sea el rival.

“Fabián es un ganador, que encuentra los caminos para darle vuelta a los partidos. En esa línea, al ser un técnico ganador, una vez que salió el sorteo el mensaje fue de optimismo: ‘que ya vengan’. Vamos a andar bien, y eso es lo que sentimos todos. Con la humildad, pero con convicción que tenemos que ir partido a partido”, comentó.

En otro momento de la charla, Barreto no quiso entrar en la polémica respecto a la reacción de algunos periodistas argentinos cuando la ‘U’ salió sorteado en el grupo de River. “El respeto nos lo tenemos que ganar en la cancha. Los comentarios son parte de la ignorancia, del desconocimiento del fútbol peruano y lo que es Universitario ahora. Es un combustible para lo competitivo que somos, lejos de molestarnos nos motiva”, aclaró.

Finalmente, en la línea de Bustos, Barreto se mostró ansioso por el inicio de la Copa Libertadores para Universitario, donde están obligados a dar un salto de calidad al ser los vigentes bicampeones del fútbol peruano. “Es lindo cuando se va acercando la Copa Libertadores. Nos tocó un grupo súper duro y competitivo, pero estamos optimistas. Nos agrada jugar con los equipos más grandes de sus países”, sentenció.

Manuel Barreto habló sobre los comentarios de la prensa argentina hacia Universitario. (Video: GOLPERU)

El fixture de Universitario en la Copa Libertadores:

Fecha 1: Universitario vs. River Plate, miércoles de abril a las 7:30 p.m.

Universitario vs. River Plate, miércoles de abril a las 7:30 p.m. Fecha 2: Independiente del Valle vs. Universitario, martes 8 de abril a las 9:00 p.m.

Independiente del Valle vs. Universitario, martes 8 de abril a las 9:00 p.m. Fecha 3: Barcelona SC vs. Universitario, martes 22 de abril a las 9:00 p.m.

Barcelona SC vs. Universitario, martes 22 de abril a las 9:00 p.m. Fecha 4: Universitario vs. Independiente del Valle, jueves 8 de mayo a las 9:00 p.m.

Universitario vs. Independiente del Valle, jueves 8 de mayo a las 9:00 p.m. Fecha 5: Universitario vs. Barcelona SC, miércoles 14 de mayo a las 9:00 p.m.

Universitario vs. Barcelona SC, miércoles 14 de mayo a las 9:00 p.m. Fecha 6: River Plate vs. Universitario, martes 27 de mayo a las 7:30 p.m.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de conocer a sus rivales en fase de grupos de la Copa Libertadores, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana, cuando reciba a El Nacional en un nuevo amistoso internacional de preparación –aprovechando el parón del campeonato–. Dicho compromiso se disputará este sábado 22 de marzo desde las 6:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD en el servicio de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.





