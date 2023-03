La intención de Alianza Lima por tener a Christian Cueva entre sus filas siempre fue una realidad. Las conversaciones entre ambas partes iniciaron a fines del 2022. Incluso, cuando el volante seguía vistiendo la camiseta de Al Fateh de Arabia Saudita. No obstante, distintos episodios legales alargaron su arribo a La Victoria, pero la comunicación siempre se mantuvo.

Hoy, su llegada es inminente. Es más, Depor pudo conocer que este sábado se sometió a los exámenes médicos de rigor con el elenco victoriano. Se llegó a un acuerdo por seis meses -llega cedido de Al Fateh- y se espera que el jugador firme contrato a más tardar este lunes. En tanto, el martes se sumaría a los entrenamientos de Guillermo Salas y se podría dar su presentación.

Será inscrito a la Copa Libertadores y a la Liga antes del 8 de marzo, día que cierra el mercado de pases peruano.

Christian Cueva jugó en Alianza Lima las temporadas 2014 y 2015 (Foto: Alianza Lima)

Primer obstáculo: Al Fateh

El primer obstáculo entre Alianza y ‘Aladino’ fue la abrupta salida del futbolista del club de árabe. Los primeros días de enero, Cueva y Alex Valera dejaron Al Fateh alegando falta de pago por más de dos meses más de dos meses y dando por finalizado su vínculo con la institución por incumplimiento de contrato.

Sin embargo, días después el ente deportivo emitió un comunicado asegurando que sus cuotas se encontraban al día y que iban a tomar acciones legales. “La administración de Al-Fateh remitió el expediente de la dupla peruana Christian Cueva y Alex Valera, profesionales del primer equipo de fútbol, a la asesoría jurídica del club, luego de que afirmaran que sus contratos con el club habían sido rescindidos por el retraso en sus pagos financieros, deudas”, inició el documento.

“La dirección del club confirmó que las acusaciones del dúo son incorrectas en todo y en detalle, explicando que los jugadores han recibido todas sus cuotas y la administración de Al-Fateh enfatizó que no dudará en llamar a todas las puertas legales y métodos legítimos y tomar todas las medidas que preservan los derechos del club”, acotó.

Hasta el momento, Al Fateh no ha iniciado ningún proceso en contra de los futbolistas peruanos. No obstante, Alianza Lima, para no verse involucrado en algún problema legal y verse perjudicado, como Pachuca de México ante Santos FC, ha llegado a un acuerdo con la institución de Asia. Es por ello que Cueva’ llega en condición de préstamo.

En tanto, el problema entre las partes se solucionará a mediados de año, cuando finalice su vínculo. Pues, en junio del 2022, los árabes extendieron el contrato de ‘Aladino’ por una temporada más. Independientemente de lo que ocurra, los íntimos no se verán perjudicados.

Segundo obstáculo: Santos FC

El 27 de enero el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) emitió una resolución a favor de Santos FC por la transferencia de Christian Cueva en 2020. En ella, obliga al futbolista y a Pachuca a pagar 23,9 millones de reales (casi 4.7 millones de dólares) al club brasilero.

Como se recuerda, en el 2019 Cueva abandonó los entrenamientos de Santos FC, porque fue relegado del plantel principal e incluso fue acusado de abandono laboral, por parte del club de Brasil. En paralelo, el deportista pidió que le entreguen su carta pase, debido a que el ‘Peixe’ había incumplido con algunos pagos.

Aunque la Confederación Brasileña de Fútbol le dió la razón al peruano y una autorización provisional que le permitió ser inscrito por el Pachuca de México, finalmente la FIFA y la Cámara de Resolución y Disputas fallaron en su contra. Ahora, Cueva tiene hasta el 13 de marzo para pagar su cuota, de lo contrario quedaría inhabilitado por seis meses.

En Alianza Lima, el área legal confía en la palabra del volante, quien confirmó que solucionará el problema (pagará) y podrá jugar con la blanquiazul, tanto en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

El plan económico de Alianza

Depor pudo conocer que Alianza Lima iniciará una campaña conjunta con el hincha blanquiazul para que este se vea involucrado en la llegada de Christian Cueva. Se realizará a través de la plataforma Hazte Íntimo, un aplicativo en el que por 199.00 soles (pago único) el usuario puede acceder a contenido exclusivo del club y descuentos en los productos de los auspiciadores.

La intención es recaudar parte del sueldo de ‘Aladino’ y no perjudicar más la situación económica que atraviesa la institución, debido a los problemas con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por los derechos de transmisión. En lo que va del año, Alianza no ha recibido ni un sol por TV y su contrato con el Consorcio del Fútbol Perú (GOLPERÚ) se ha visto congelado por la medida cautelar.

La ‘10′ es de Cueva

Tras el retiro de Jefferson Farfán del fútbol profesional y de Alianza Lima, Jairo Concha heredó la camiseta del ‘10′. No obstante, desde un principio, tuvo el conocimiento de que si llegaba Christian Cueva, la camiseta sería suya. La idea de la institución victoriana de brindarle aquella indumentaria al futbolista de 23 años era vincularlo con un número de gran trayectoria ante una posible venta.

Temporadas Partidos Goles Asistencias 2014 15 3 5 2015 16 6 6

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.