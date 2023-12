Tras no lograr el tricampeonato, Alianza Lima despidió al entrenador uruguayo Mauricio Larriera y después de unos días anunció al colombiano Alejandro Restrepo como su nuevo estratega para la campaña del 2024. En ese evento, la institución de La Victoria presentó a su nueva estructura deportiva conformada por Bruno Marioni, director de fútbol profesional, y a Néstor Bonillo, como el asesor deportivo. Las decisiones deportivas de este importante grupo no tardaron y la primera medida que tomaron fue la salida de varios jugadores del plantel; no obstante, el futuro de Pablo Sabbag está en suspenso. ¿Qué pasó?

Hasta la fecha, la institución blanquiazul anunció la salida de 11 jugadores que terminaron contrato con el club tras no renovarles el contrato. Se fueron el portero Ítalo Espinoza y los jugadores Edinson Chávez, Aldair Rodríguez, Carlos Montoya, Josepmir Ballón, Oswaldo Valenzuela, Cristian Benavente, Christian Cueva, Pablo Míguez, el colombiano Andrés Andrade y el argentino Gino Peruzzi. Entre los jugadores extranjeros que todavía no fueron anunciados por el club, están el central argentino Santiago García, quien tiene un año más de contrato, y el delantero colombiano Pablo Sabbag. El ‘Jeque’ podría continuar en el club. El entrenador colombiano Alejandro Restrepo y la nueva estructura deportiva de Alianza Lima se encuentran en la búsqueda de atacantes en el extranjero. Si bien es un hecho que Hernán Barcos continuará en la institución porque tiene conversaciones avanzadas con el club para ampliar su vínculo por un año, es necesario que el cuadro cuente con un par de atacantes más de gran envergadura. Aldair Rodríguez ya no está y ha dejado un vacío, pero Pablo Sabbag todavía permanece y tiene chances de continuar, porque se trata de un futbolista con cualidades importantes para la ofensiva y que puede resultar valioso al técnico y su esquema de juego. El ‘Jeque’, como le apodan al delantero colombiano de 25 años, culmina contrato con Alianza Lima en los próximos días y hasta entonces tendrá la prioridad para poder negociar con La Equidad, dueño de su carta pase, la posibilidad de ampliar un préstamo por una temporada más. Sin embargo, eso todavía no pasó y lo podemos señalar con total certeza, porque Depor ha tenido la palabra de Carlos Zuluaga, presidente del importante club colombiano. “Hasta la fecha no tuvimos contacto con Alianza Lima y el plazo vence el 15 de diciembre. Estamos esperando” . Mientras eso no sucede, Sabbag sigue de vacaciones y esperando el llamado desde Matute. ¿Jairo Concha renovará? Por otro lado, Jairo Concha tiene contrato con Alianza Lima hasta el 31 de diciembre de este año y estará presente en la pretemporada que iniciará en los próximos días. Desde el año pasado, el club se acercó a su representante para que pueda ampliar contrato con la institución, pero esto no ha sido posible. El sueño del futbolista es poder emigrar y la agencia que lo tiene a su cargo, a mediados de este año, recibió la propuesta del Baltika de Rusia; sin embargo, el club de La Victoria decidió rechazar la oferta. Desde Alianza dicen que lo ofertado fue 100 mil dólares por el 80% del pase, y el entorno del ‘10′ dice que fueron 600 mil. ¿Jairo renovará contrato? Él se presentará a la pretemporada, pero a la par esperará otra chance de emigrar. Si esto no se concreta, seguramente verá más cercana la posibilidad de continuar con los blanquiazules. Por último, es importante señalar que este domingo llegó al país Giuliano Tiberti, el asistente de Alejandro Restrepo. El comando técnico del entrenador ahora ha quedado completo, dado que a mediados de la semana llegaron el preparador físico Walter Rivera y el analista de video, Jhan Cárdenas. Este lunes, desde las 9 de la mañana, el comando técnico se reunirá con todo el equipo de trabajo que formará parte del plantel y seguramente se empezarán a presentar las directivas para la pretemporada y un año cargado de fútbol, que tendrá como objetivos a la Liga 1 2024 y la Copa Libertadores de América. Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.ç TE PUEDE INTERESAR A propósito del interés de Perú: ¿cómo le fue a Jorge Fossati dirigiendo en Eliminatorias?

