Cristian Benavente ha llegado a Lima, la mañana de este martes 8 de agosto, para avanzar en la siguiente etapa de su proceso de rehabilitación de la lesión en la rodilla. Esta afección lo privó de jugar con Alianza Lima y en los campos desde octubre del 2022. Durante su estancia en España, el reconocido ‘Chaval’ fue sometido a una cirugía para tratar esta dolencia.

Al llegar nuevamente a territorio peruano, el futbolista dedicó unos momentos iniciales para conversar con los medios de prensa presentes en el aeropuerto Jorge Chávez. Durante esta interacción, compartió sus experiencias al afrontar su situación y habló acerca de las metas que tiene con su equipo de cara al final del año.

“Está siendo un proceso, porque todavía no termina, largo, complicado, meses duros. Muchos días de trabajo, dolor y es lo que hay cuando te tienes que operar. Pero bueno, como ya digo, está llegando a su fin. No tengo prisa, lo que quiero es recuperarme bien”, señaló el mediocampista.

Desde otro lado, al ser interrogado acerca de sus expectativas para la presente edición de la Liga 1, el jugador remarcó que el torneo no ha concluido, mostrando confianza en que los blanquiazules vuelvan a la senda constante del triunfo y compitan por el título.

“Estamos ahí, no se va a definir hasta el final, al contrario de lo que mucha gente piensa que ya está terminado. Estoy seguro de que no. Confió en Alianza porque somos los campeones, actuales campeones del Clausura y no hay más que añadir”, agregó.





Los números de Cristian Benavente en Alianza Lima

A finales de enero, justo antes del inicio del Torneo Apertura 2023, Cristian Benavente se sometió a una cirugía de rodilla en España. En su etapa anterior, ‘Bena’ había desarrollado toda su carrera en el extranjero y en el año 2022 se unió a las filas del conjunto del distrito de La Victoria.

Durante esa temporada, participó en 26 encuentros, marcando 6 goles, y tuvo la satisfacción de ganar el campeonato de fútbol peruano. Gracias a su destacado desempeño, la dirección deportiva del club aprobó a la administración del equipo extender su contrato por una temporada adicional.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO