Alianza Lima sigue en la mira de su próximo refuerzo y uno de los nombres que todo el mundo quiere que se concrete es el de Christian Cueva. Si bien se ha dicho que hay predisposición de ambas partes para que se logre, todo queda en manos del club que tiene su pase: Al Fateh. Pese a este panorama, la posibilidad de que se dé entusiasma a más de un integrante del equipo dirigido por Guillermo Salas.

Uno de los que se mostró a favor de tal pase fue Cristian Benavente, quien no dudó en afirmar los aportes que daría el volante de la Selección Peruana al cuadro blanquiazul. No olvidar que para el 2023, la escuadra íntima tiene como objetivos pelear por el tricampeonato de la Liga 1 y avanzar en la Copa Libertadores, para dejar atrás la sombra de los malos resultados internacionales.

“Ojalá [llegue a Alianza Lima]. Me llevo muy bien con él. Tuve la oportunidad de saludarlo en el último partido que fue a Matute. Es un jugador muy técnico que vendría a sumar”, declaró Benavente a la salida de los entrenamientos que viene realizando el equipo, por la pretemporada.

El ‘Chaval’ renovó con el elenco victoriano hasta finales del 2023, luego de una temporada con altos y bajos, tanto en el campeonato local como en la Libertadores (acumuló un total de 30 partidos, 6 goles y dos asistencias). Pese a ello, la consigna es arrancar con fuerza para la siguiente campaña, donde se rumorea seguirá portando la dorsal 14, tal y como lo hizo este año.

Los planes de Alianza Lima

En La Victoria vienen afinando detalles para la siguiente temporada, con la presentación de sus nuevos fichajes (el último en sumarse fue Gabriel Costa, a quien le dieron la bienvenida el último martes por la tarde) y, por supuesto, con los trabajos exhaustivos en Cieneguilla, con miras al inicio de la Liga 1 (el cual se estima será a finales de enero).

No obstante, aún queda pendiente si se dará o no la ‘Tarde Blanquiazul’, tal y como manifestó el gerente deportivo del club, José Bellina. “Ahorita estamos a la espera de las autoridades de gobierno, por el Estado de Emergencia se modificaron los planes no solo de nosotros, sino de muchos equipos. Estamos en conversaciones, a la espera de que nos puedan confirmar algo con un poco más de certeza. Por ahora no hay ninguna confirmación”, sentenció





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.