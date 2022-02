La partida de nacimiento señala que Cristian Benavente abrió los ojos en la ciudad de Alcalá de Henares, en España. Y su CV, que transitó su fútbol en la ‘Madre Patria’, Inglaterra, Francia, Egipto y Bélgica. Pero en el álbum familiar de los Benavente Bristol, hay pruebas que unen al ‘Chaval’ con La Victoria, con Alianza Lima, con sus colores. Su madre, Magali, es hincha acérrima del club, y así como le inculcó su amor por el Perú, también le explicó lo que significa estar en Matute, ponerse la blanquiazul y ser del pueblo.

Quizás ese detalle fue clave para que el ‘14′ no dude en pasar una temporada en un hogar que nunca estuvo tan lejano. Y que hoy le permitirá disfrutar de lo que tanto ama: el fútbol. ‘Bena’ solo está a la espera de su transfer para empezar a sudar la blanquiazul. Quiere devolverle al hincha victoriano todas las muestras de cariño, desde que pisó el suelo peruano. Mientras tanto, entrena, disfruta y comparte con su mamá las mejores postales de Lima, la que ya considera su ciudad.

¿Tú mamá te comentó algo antes de venir a Perú?

Ella está súper feliz de que yo esté aquí en Lima, es mi país, y su país también. Va a venir pronto, seguramente, porque quiere estar conmigo. Por lo pronto, se ha quedado en Madrid con mi hermana. En general, cuando ella se enteró que podía venir al Perú, sobre todo a Alianza, se puso muy contenta. Ahora más, porque ya me ve acá y le hace ilusión viajar.

¿Cómo ha sido tu primer fin de semana en Lima?

La ciudad es súper linda, me ha animado muchísimo. No podía venir desde el 2019, después ya vino la pandemia, y la estoy pasando muy bien, a pesar del calor. Ahora me voy a mudar, además, he venido entrenando todo el fin de semana. Estoy muy contento, la verdad.

¿Es la primera vez que vienes a quedarte tanto tiempo?

Sí, antes solo lo había hecho por vacaciones o para jugar con la Selección, lo que es máximo dos semanas.

Estuviste en el hipódromo el fin de semana, ¿eres apasionado de los caballos?

Los animales me gustan muchísimo. Y lo de los caballos es por mi papá, él es aficionado. Cuando estaba en Francia tuve un caballo, en Madrid también tenemos otro. Él es siempre el que va a verlos, y cada vez que viajamos tratamos de visitar los hipódromos de cada ciudad. Siempre ha sido así. El Hipódromo de Monterrico es muy bonito, está muy bien organizado. Las carreras son muy buenas y me gustó muchísimo.

Está feliz: sus primeros días en La Victoria

¿Cómo te ha recibido el hincha de Alianza Lima?

Increíblemente bien. Han superado cualquier expectativa y me siento muy contento y tranquilo por esa parte. Quiero ahora devolverle al hincha todas las muestras de cariño que me han dado con alegrías. Estoy trabajando todos los días para ello.

¿Y tus compañeros?

Conocí a cinco, seis compañeros. Además, ya conocía a Ángelo Campos, a Vílchez, de la Sub17, a Aldair (Fuentes), con quien me crucé en España un par de veces, a Ramos también y con Barcos que ya había conversado. En general, hay un grupo muy bueno, muy buena conexión entre todos. Según me comentan, el ambiente sigue igual o hasta mejor que el año pasado y a mí me han recibido de la mejor manera.

¿Cómo ves el trabajo del profesor Carlos Bustos? ¿Conversaste con él antes de venir?

Siempre es importante hablar con el técnico antes de firmar por algún club. Es algo básico. Tienes que saber qué es lo que espera el profesor de ti. Esa conversación se dio y me explicó qué es lo que espera del grupo, del año, de la temporada. Además, influyó en mi decisión, porque siempre he creído que si la idea del DT es distinta a la del jugador, en este caso mi persona, todo es más complicado. Pero, finalmente, si concuerda todo y estás en la misma línea, es todo más sencillo. Y así fue.

El torneo local vuelve a jugarse con hinchas y a respetarse las localías. ¿Cómo manejas el tema de jugar en ciudades de altura?

Que vuelva la hinchada es una gran noticia. Lo necesitamos, porque no es lo mismo jugar con el campo vacío, sin ambiente, que hacerlo con gente. Parecería otro deporte. El tema de la altura, jugué con la Selección en Arequipa, pero creo que ahora habrá condiciones más complejas. De todos modos, me estoy preparando para ello. Hay que adaptarse, no queda de otra.

¿Has visto partidos de Alianza Lima?

Los he estado siguiendo desde antes de venir. Además, he estado muy atento a la primera fecha y el duelo del fin de semana. El profesor tiene un sistema bastante ofensivo en el que me puedo acomodar bastante bien, en la posición que me toque.

Habrá una competencia bastante dura…

El año pasado hubo muy buen equipo y este año igual. Creo que se ha mantenido la base del plantel y sumado a los que han llegado. Además, hay jugadores importantes como Barcos, Farfán, entre otros. Estoy seguro de que podemos pelear grandes cosas en todas las competiciones.

¿Qué le va a aportar Cristian Benavente a Alianza Lima?

Voy a intentar dar lo mejor de mí y ayudar al equipo, haciendo las cosas bien desde mi posición. Además, el trabajo sacrificado y la intención de querer hacer siempre las cosas bien, creo que no serán ajenas a mi persona.

Has tenido un año de para, ¿cómo manejas la ansiedad?

Estoy contento. Lo he manejado bien, porque no he parado de entrenar. Al final, no es lo mismo, pero he tenido contacto con el fútbol, con los partidos. Así que creo que va a estar todo bien cuando me toque ingresar al campo.

¿Físicamente cómo te encuentras?

Estoy bien, estoy entrenando normal, como todos los compañeros. Solo estoy esperando mi transfer para poder jugar.

¿Cuáles son tus objetivos con Alianza Lima?

Disfrutar. Creo que si disfrutas haciendo fútbol o cualquier otro trabajo, significa que lo estás haciendo bien. Quiero, por ello, disfrutar del año y tener la sensación de que hemos hecho lo mejor posible.

¿Qué mensaje dejas al hincha por el aniversario de club?

Es un día importante, hay que felicitar a todos los hinchas de Alianza Lima, que hacen que el club siga manteniéndose en lo más alto del fútbol peruano. Y animarlos a continuar alentando.

Sueña con la blanquirroja

¿Cómo ves el tema de la Selección Peruana? ¿Aún te genera ilusión?

Siempre está el deseo, pero hay que ir paso a paso. De momento, pensar en Alianza Lima, en estar bien aquí, en acomodarnos bien.

¿Por qué crees que te dejaron de considerar?

Son sus decisiones. Al final, a la selección le ha ido muy bien en los últimos meses y es entendible que quiera mantener un equipo, tener continuidad.

Entrevista a Cristian Benavente, refuerzo de Alianza Lima (Video: Depor)





