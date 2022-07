El último domingo, Alianza Lima sacó adelante su partido frente a Sport Boys por 3-1. Sin embargo, Cristian Benavente no pudo acabar el encuentro, luego de ser expulsado por el juez Bruno Pérez, quien advirtió conducta inapropiada por parte del futbolista íntimo. Ante ello, el jugador salió al frente para negar algunas acusaciones sobre una supuesta falta de respeto al árbitro principal del duelo.

“En ningún momento le falté el respeto al árbitro ni dije insultos hacia su familia. Quiero que quede claro que yo nunca le dije nada de su madre, como se dijo. El árbitro Bruno Pérez luego me dijo que me expulsó por los gestos”, sostuvo el jugador blanquiazul en diálogo con RPP.

Cristian Benavente dio detalles de lo ocurrido en la etapa complementaria del partido de Alianza Lima, poniendo punto final a la polémica luego de condesar que se tomó el tiempo de hablar con el juez de la contienda para que no haya ningún malentendido.

“En la jugada de expulsión veo que yo le entrego la pelota a un jugador, el árbitro decide que es amarilla y luego yo hice dos gestos, el árbitro me llamó y no era para que me amonesten. Al término del encuentro hablé con el árbitro Bruno Pérez y quedó todo zanjado. Espero que tener la menor sanción posible”, agregó el ‘Chaval’.

Si bien aún faltan meses para el término de la temporada, los hinchas de Alianza Lima saben que el contrato de Cristian Benavente está a punto de llegar a su final, por lo cual el atacante nacional se encargó de marcar sus prioridades de cara al futuro.

“Siempre me siento importante en Alianza Lima. El profesor me ha dado esa confianza y ahora tengo más minutos. Las molestias en el talón ya son mínimas y me encuentro mejor. Ahora, quiero lograr el Torneo Clausura y luego de eso aún no lo sé. Mi contrato es hasta final de temporada, todavía creo que es un poco pronto para hablar de renovación”, finalizó.





