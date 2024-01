El once de Alianza Lima

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo sumó un día más de trabajos en EGB de Lurín y tiene como principal novedad la recuperación de Renzo Garcés en estos últimos días. Como se recuerda, hasta el momento, el defensor no había podido ser considerado en los amistosos y, si bien ya viene haciendo fútbol y entraría en la nómina, es poco probable que vaya desde el arranque ante los ‘poetas’.

En tanto al resto del once, no se espera que varíe mucho respecto del que se vio en la Noche y Tarde Blanquiazul, ya que ambos onces se repitieron a excepción de Franco Saravía, quien deberá ser el dueño del arco por cuatro fechas más debido a la sanción que arrastra Ángelo Campos. Por otro lado, una de las preocupaciones es Franco Zanelatto, quien por segundo día no ha hecho trabajos a la par del equipo y, si bien se planifica que esté considerado, no irá desde la partida.

Sin duda alguna, uno de los nombres que genera más expectativa es el de Sebastián Rodríguez, con quien se tienen sensaciones positivas desde el comando técnico, pero todavía no se considera que esté totalmente bien físicamente para ir desde el arranque. Como se recuerda, ‘Bigote’ fue el último en sumarse a la pretemporada. De todas formas, se espera que tenga más minutos este domingo ante los poetas, luego de ya haber hecho su debut en la Tarde Blanquiazul de Trujillo.

De no haber cambio de último momento y según lo trabajado hasta ahora, el once que alista Alejandro Restrepo es con Saravia; Ramos, Fuentes, Freytes; Serna, Arregui, Castillo, Cabellos, Lagos; Waterman y Barcos. Como se recuerda, para el partido ante UCV, los íntimos no podrán contar con Pablo Sabbag debido a que disputará los octavos de final con la selección de Siria ante Irán este miércoles 31 de enero. De momento, el ‘Jeque’ también se perdería la segunda fecha.

Salida del ‘Picante’

Se hizo realidad. Bryan Reyna cumplió su deseo de migrar al exterior y se convirtió en nuevo jugador de Belgrano de Córdoba. El ‘picante’ dejó de ser jugador de Alianza Lima luego de que la negociación se diera de club a club y el cuadro argentino pagara el 80% del pase del jugador, monto equivalente al 30% más de lo que implicaba la cláusula de salida.

Al ser una propuesta seductora para el club íntimo y haber deseo del jugador de poder migrar, ambas partes llegaron a un acuerdo para que el jugador forme parte del ‘pirata’ por tres temporadas, es decir, hasta diciembre del 2026. Se tiene planificado que Reyna viaje este viernes a Argentina para unirse a los trabajos de su nuevo equipo e incia su primera experiencia internacional en el fútbol profesional. Desde el club íntimo, las otras opciones en el lugar que ocupaba Bryan Reyna (carrilero derecho y zurdo) son Zanelatto, Cabellos, D’Arrigo, Lagos y Serna.

