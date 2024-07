Ambiente de incertidumbre es el que se vive en Alianza Lima porque la salida de Alejandro Restrepo dejó la gran incógnita de quién será su reemplazo. El estratega colombiano fue cesado del cargo luego de perder ante Universitario de Deportes, por lo que en tienda blanquiazul comenzaron la búsqueda del nuevo DT. El nombre de Cristian Díaz saltó a la palestra, pero en las últimas horas ha mucha fuerza, según pudo conocer Depor. Si bien Bruno Marioni - director deportivo del club - sostuvo una comunicación con el argentino para un acuerdo final, ahora no habrá apuro en tomar la decisión.

El último clásico significó un antes y después para Alianza Lima. En La Victoria decidieron cambiar de aires, por lo que cortaron el vínculo con Restrepo quien no pudo guiar al equipo en partidos claves. Además, no quieren perder más puntos en el certamen, teniendo en cuenta que están ubicados en el cuarto lugar de la tabla acumulada, lejos de cualquier opción del título nacional.

Con tres fechas disputadas del Torneo Clausura 2024 y fichajes realizados en este periodo (Kevin Quevedo, Gonzalo Aguirre Matías Succar y Erick Noriega) es clara la idea que el nuevo estratega tendrá más opciones en la plantilla. Sin embargo, la dificultad estará en reconciliarse con la hinchada y mejorar en la definición de encuentros importantes.

Bruno Marioni, director deportivo de la institución, pensó en Cristian Díaz como una opción para asumir las riendas. La situación llevó a un acuerdo con el DT. Por esta razón, el estratega decidió renunciar a Deportivo Morón, su actual club en la Segunda división de Argentina.

“En el día de ayer presentó su renuncia el DT Cristian Díaz. El entrenador y su cuerpo técnico recibieron una propuesta del Club Alianza Lima, de Perú, y tomaron la decisión de continuar su carrera en dicha institución. Desde Deportivo Morón les deseamos mucha suerte en lo que emprendan”, se lee en el comunicado del club a través de sus canales oficiales.

Comunicado de Deportivo Morón sobre la salida de Cristian Díaz. (Deportivo Morón)

A raíz de esta situación, Depor pudo conversar brevemente con Cristian Díaz. “Hoy consolidé la renuncia con el club y acepté la propuesta laboral de Alianza. Dejé un lugar para estar en otro. Estoy esperando que me envíen los pasajes”, le dijo a este diario. Su vínculo conversado es por un año. Sin embargo, en las últimas horas se pudo conocer que desde la interna del club no se apresurará en tomar la decisión del reemplazo.

Por otro lado, esta situación parece tener novedades porque, según información de RPP, Bruno Marioni ha renunciado al cargo de director de fútbol del club Alianza Lima. La razón de su no continuidad sería el rechazo a la gestión por Cristian Díaz. José Bellina es una de las opciones para su reemplazo.





¿Quién dirigirá a Alianza Lima ante Unión Comercio?

Mientras se define al nuevo DT de Alianza Lima, desde la interna ya saben quien tomará las riendas de manera interina: Diego Ortiz Castillo. El joven estratega, de 35 años, trabaja en el club desde febrero del 2019 y actualmente es el encargado de la categoría Sub-17. Previamente, ya trabajó con chicos de la Sub-13, Sub-14 y Sub-16 y también comandó al equipo blanquiazul que participó de la Copa Mitad del Mundo 2023.

Asimismo, hay que mencionar que entre febrero y diciembre del 2021 trabajó como coordinador de Metodologías en la institución victoriana, además de haber realizado parte de su formación la Escuela Universitaria Real Madrid, donde completó un Máster en Dirección de Fútbol.

Diego Ortiz tuvo su primer entrenamiento con el plantel principal el sábado por la mañana en las instalaciones de Club Esther Grande de Bentín, pues desde ese día ya se sabía que Alejandro Restrepo no iba a seguir en el club y solo hacía falta que lo hicieran público en sus medios oficiales.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Unión Comercio?

El encuentro entre Alianza Lima y Unión Comercio está programado para este martes 30 de julio desde las 7:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 9:30 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 8:30 p.m.; en México a las 6:30 p.m.; mientras que en España a las 2:30 a.m. del miércoles 31.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Unión Comercio?

El partido entre Alianza Lima y Unión Comercio se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.





