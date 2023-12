Alianza Lima continúa entrenando en pretemporada y el área deportiva todavía sigue trabajando en armar el plantel con miras al 2024. En este punto, tiene como pendientes resolver la situación de tres futbolistas en particular: Jhamir D’Arrigo, Jairo Concha y Carlos Zambrano. Sobre el primero, el club está interesado en contar con él y negociar su rescisión de contrato con FBC Melgar, equipo al que pertenece hasta el 2025 y que no tiene intenciones de cederlo a préstamo. Con el segundo, se busca su pronta renovación, pero el entorno del jugador todavía no ha dado una respuesta oficial a la espera de que lleguen ofertas del extranjero. Mientras que en el último caso, el defensor tiene contrato vigente hasta finales del 2024, pero el club íntimo ya no lo considera en sus planes y busca su desvinculación.

Jhamir D’Arrigo El extremo de FBC Melgar cuenta con contrato hasta finales del 2025 y si bien Alianza Lima expresó su intención de poder contar con sus servicios, el equipo rojinegro no tiene intenciones de cederlo a préstamo ni dejarlo ir. Incluso, ha decidido reunirse con el jugador y expresarle que puede ampliarle el vínculo de contratación. Sin embargo, el entorno del futbolista de 24 años ya está enterado de que el equipo íntimo está interesado en el él y tiene como deseo que vista la blanquiazul, por lo que deberá desvincularse unilateralmente del cuadro arequipeño pagando una cláusula que asciende a los 500 mil dólares. Según pudo conocer Depor, Alianza Lima está dispuesto a pagar ese monto de la cláusula por el jugador, hacerse de su ficha y establecerle un contrato por dos temporadas. Dicha propuesta es del agrado del futbolista, quien tiene como prioridad llegar a Alianza Lima y ya se viene resolviendo la negociación para que se pueda dar su desvinculación de FBC Melgar. El cuadro íntimo ha establecido que la negociación debe resolverse antes de fin de año (en los próximos 10 días) para que así pueda contar con el jugador lo antes posible en la pretemporada junto al resto del equipo en EGB de Lurín. Jairo Concha Si bien Alianza Lima buscaba la renovación de Jairo Concha desde la primera parte del 2023, esta intención se ha hecho aún más grande recientemente cuando, durante la pretemporada, Alejandro Restrepo ha trabajado de cerca con el volante y ha evaluado sus mediciones. El entrenador uruguayo está convencido de que el jugador de 24 años será una pieza importante en la conformación de su plantel y respalda que continúe en el club. La postura del entorno del jugador siempre fue esperar a que finalice el contrato con Alianza Lima este 31 de diciembre mientras esperan alguna oferta tentativa del extranjero en ese tiempo; sin embargo, en los últimos días ha podido ir trabajando junto al nuevo entrenador y ha conocido que lo tiene en sus planes, por lo que su intención de renovar se han convertido en la prioridad. De no mediar inconveniente, pronto se haría la oficialización de su continuidad por una temporada más. En su caso, el club íntimo estima que esta misma semana el tema debe estar cerrado. Carlos Zambrano Como adelantó Depor hace varias semanas, el zaguero central peruano no forma parte de los planes del área deportiva de Alianza Lima y ya se lo dieron a conocer. Tal es así que el jugador mantiene vínculo con Alianza Lima hasta finales del 2024, pero hasta el momento no se ha presentado a ningún día de pretemporada junto al resto del equipo en EGB de Lurín y se mantiene entrenando de manera personal. El entorno del jugador ya conoce la decisión del club y de su intención de rescindir el vínculo; sin embargo, todavía faltan ultimar detalles detalles respecto a las cifras o, en otro caso, esperar la oferta de algún club que lo quiera cedido a préstamo, aunque esta posibilidad es más remota para Alianza Lima, quien tiene como prioridad desvincularse del futbolista. Si bien todavía se continúa negociando al respecto, se espera que para la primera semana de enero ya se tenga una resolución definitiva de su caso. Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor. TE PUEDE INTERESAR Vienen a hacer historia: los rostros nuevos que veremos en la Liga 1 de 2024

Tras consagrarse en Ecuador: Paolo Guerrero y el dardo que mandó a Fernando Gago

Universitario y Melgar completan el podio: S. Cristal es el club peruano mejor ubicado en ranking CONMEBOL

Fichajes 2024: altas, renovaciones y bajas en el mercado de pases de la Liga 1