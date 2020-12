Siguen los problemas en Alianza Lima . Daniel Ahmed demostró su incomodidad por la mala relación que tiene con el club para el que trabajó, desde donde se han desentendido y no le dan respuesta por los honorarios que quedaron pendientes.

“No me pagaron los pasajes para que mi familia se regrese a Argentina y no me pagaron el saldo que quedó de mi sueldo. Estoy viviendo en una casa alquilada del club, eso fue lo que contesté. Cuando me sacaron me dijeron adiós y arréglate”, sostuvo el entrenador en diálogo con Azul y Blanco.

Por otro lado, Daniel Ahmed descartó haber demandado a Alianza Lima, noticia que fue difundida en las últimas horas, incomodando al estratega, quien aprovechó para dejar en claro que sí hubo una respuesta legal, pero no una denuncia.

“No he demandado a Alianza Lima. Me mandaron una carta notarial de despido y tenía la obligación de contestar esa carta. Contesté que estoy a disposición del club para cerrar mi salida en diálogo con el club. Una demanda es algo judicial, algo que está en tribunales y no hay nada de eso”, agregó.

Daniel Ahmed también comentó el por qué de su decisión de no tomar las riendas del equipo cuando se fue Pablo Bengoechea y por qué sí lo hizo cuando faltaban pocas fechas para el final, tras la salida de Mario Salas.

“Llegué a Alianza Lima para un proyecto, no para tomar el primer el equipo. Por eso cuando se fue el profesor Pablo Bengoechea y me dijeron que asuma las riendas del equipo no acepté. Ya luego llegó Mario Salas. Hay gente mala que no quiere decir realmente que fue lo que pasó”, finalizó.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR