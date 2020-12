Daniel Ahmed se pronunció, luego de que se diera a conocer un polémico audio donde revela los problemas internos dentro de Alianza Lima. Más allá de posturas y resultados, el estratega argentino no dudó en hacer sus descargos y revelar detalles de su trabajo con el primer equipo.

“Era parte de la institución, por eso asumí el reto. Puse la cara cuando nadie quería hacerlo y no me arrepiento de haberlo hecho. Fueron los peores 25 días de mi vida”, sostuvo Ahmed, cuando le ofrecieron el cardo de director técnico del primer equipo, en una entrevista con Las Voces del Fútbol.

Sobre el equipo, el DT afirmó que tuvo muchas dificultades para integrarlos. “Nunca viví nada así en el deporte. Es un plantel que, en la interna, buscó sacar adelante el momento, pero también un plantel que venía muy quemado de la cabeza, muy desmembrado”, aseguró.

Además, dio detalles del trabajo que tuvo con algunos jugadores. “Rodríguez, Balboa, Fuentes y algunos juveniles tuvimos muchísimas charlas, se buscó torcer la historia, pero fue insuficiente. La intención era llegar al 2021 para ahí ver los resultados”, explicó.

Pero los dardos no fueron solo para la institución y resaltó la entrega que se tuvo, pese a las adversidades. “Si bien Alianza ha tenido falencias en lo deportivo, otros clubes han fallado en lo administrativo. Todos los jugadores dejaron egos personales para enfocarse”, aclaró.

Otro de los puntos que trató fue el trabajo institucional y lo que faltó en Alianza Lima. “Sabía que dirigir en Alianza y no conseguir el objetivo me haría perder el prestigio pero no me importó. Los clubes no tienen procesos institucionales y por eso no hay resultados a futuro”, manifestó.

