Hernán Barcos

Sin duda alguna el nombre que más llama la atención dentro de la lista de jugadores que podrían irse este año es el de Hernán Barcos. El ‘Pirata’, considerado un ídolo para algunos hinchas blanquiazules, es bicampeón nacional y, hoy en día, el goleador del equipo junto a Pablo Sabbag con nueve tantos cada uno. La historia del momento en el que llegó y lo que consiguió en aquel 2021 hizo que el delantero argentino de 39 años gane un espacio grande en el club y se convierta en un referente dentro y fuera del vestuario.

Según él mismo lo ha dado a conocer, su deseo es retirarse en Alianza Lima pero, a la vez, ha dejado en claro que está para seguir jugando un tiempo más , lo que demuestra cada vez que le toca sumar minutos o, incluso arrancando algunos partidos como titular. El ‘Pirata’, goleador del equipo en ambos años del bicampeonato coloca en una encrucijada al área deportiva del club íntimo en tanto a dejarlo ir en caso de no calzar en su proyecto o hacer permanecer a un referente que, desde su lado, está seguro de que puede seguir aportando desde la cancha.

Josepmir Ballón

El capitán bicampeón de Alianza Lima es una pieza clave y fundamental en el esquema blanquiazul. Es el jugador más regular en ambas temporadas, el que sumó más minutos y es casi inamovible dentro del once inicial. Sin embargo, a diferencia del 2022 en el que fue una de las figuras, este año ha tenido algunos partidos en los que su nivel ha sido cuestionado como el ancla del equipo. Cabe recordar que el futbolista cuenta con 35 años y es uno de los referentes en el vestuario blanquiazul. Por su parte, ha dejado en claro que su deseo es jugar un par de años más en Alianza Lima.

Pablo Sabbag

El delantero colombiano llegó a inicios de temporada a Alianza Lima y en su contrato existe la cláusula de opción de compra. Es decir, si el club victoriano desea contar con el pase del jugador, tiene prioridad para negociar con La Equidad, una idea que es bien vista considerando que el futbolista tiene 26 años y podría significar un buen negocio a futuro.

Sin embargo, más allá de su buen inicio en la temporada, el ‘Jeque’ cayó en cierta irregularidad y tuvo una lesión en el tobillo que lo marginó de las canchas durante unas semanas y que luego se le recrudeció. Su condición física de aquí hasta finales del Torneo Clausura será clave para analizar si es un futbolista por el que se puede apostar de cara al 2024. De momento, el colombiano es goleador del equipo junto a Hernán Barcos y se espera que vuelva a la racha goleadora de inicios del Torneo Apertura.

Jairo Concha

El volante de 24 años es el ‘10′ del equipo íntimo y también ha sido una pieza clave en las temporadas 2021 y 2022 del bicampeonato. En la presente temporada, Concha perdió espacio dentro del once titular ya que su posición fue ocupada por Jesús Castillo (al lado de Josepmir Ballón) y como enganches tuvieron prioridad Andrés Andrade y Christian Cueva. Sin embargo, tras la lesión del colombiano y el bajo rendimiento de ‘Aladino’, Concha volvió a ser considerado titular y, aunque ha sido intermitente, ha tenido partidos con muy buen desempeño. Desde el conjunto íntimo confían en que es un buen proyecto, ya trabajan en su renovación y mantienen conversaciones avanzadas con el entorno del jugador.

Gino Peruzzi

El lateral derecho de 31 años llegó a mediados del 2022 y tuvo un gran desempeño para obtener el bicampeonato de aquella temporada. Es un futbolista que estando físicamente al 100% ha demostrado tener muchas cualidades como los buenos cierres, la proyección, las asistencias e, incluso, los goles. Sin embargo, las lesiones le han jugado en contra y lo han marginado de las canchas en ciertos momentos de la temporada pasada y en la actual lo mantuvo alejado durante casi dos meses. Por ahora se encuentra nuevamente siendo el titular indiscutido y ha confirmado que desea continuar en La Victoria.

Santiago García

El zaguero central de 35 años llegó a Alianza Lima a inicios de esta temporada y es uno de los jugadores que ha sumado más minutos como titular. Si bien también sufrió una lesión, no ha sido de gravedad y ha tenido un desempeño correcto cada vez que le ha tocado estar. Por su parte, desde el club analizan su continuidad considerando que ocupa plaza de extranjero.

Pablo Míguez

El ‘Cotorra’ Míguez es un futbolista que, más allá de tener el cariño de muchos hinchas blanquiazules, siempre ha respondido bien ya sea desde el arranque o viniendo del banco. El futbolista uruguayo tuvo su segundo paso por el club a inicios del 2021 y también fue pieza importante en el bicampeonato íntimo. Sin embargo, este año perdió espacio en el once titular al tener a otros compitiendo en su posición. Cabe recordar que cuenta con 36 años y ya no ocupa plaza de extranjero por ser nacionalizado peruano.

Aldair Rodríguez

El delantero nacional volvió al conjunto íntimo a mediados del 2021 y, desde entonces, si bien no se ganó el puesto del ‘9′ o extremo titular, ha sido pieza importante en partidos determinantes durante el bicampeonato y, en la presente temporada, es recordado por haber sido figura en la victoria ante Libertad en Asunción por la Copa Libertadores. En lo que va del 2023 lleva tres goles en el torneo local y ha dejado en claro que su deseo es continuar vistiendo la blanquiazul, club del que es hincha.

Sin continuidad

Otros de los jugadores cuyos contratos vencen a finales de temporada y no han gozado de mucha regularidad son Cristian Benavente, Andrés Andrade, Edinson Chávez, Ítalo Espinoza y Juan Pablo Goicoechea. En tanto al ‘Chaval’, el futbolista se perdió los seis primeros meses de esta temporada debido a que fue operado de la rodilla en enero y acaba de reintegrarse a los entrenamientos.

Por su parte, el ‘Rifle’ Andrade, uno de los mejores jugadores en Alianza Lima durante el Torneo Apertura, tuvo el infortunio de sufrir una dura lesión que lo marginó de las canchas durante casi dos meses y lo llevó a tener que operarse en Colombia, lo que hará que se pierda el resto del año. En tanto a Edinson Chávez, el lateral derecho no ha podido consolidarse en el once ni ser considerado como el reemplazante natural de Peruzzi, de hecho, cuando el argentino no ha podido jugar, se utilizó a Yordi Vílchez o Franco Zanelatto en su lugar.

Ítalo Espinoza es el tercer arquero del conjunto íntimo por detrás de Ángelo Campos y Franco Saravia, este año no le ha tocado atajar en ningún compromiso. Mientras que Juan Pablo Goicochea es un delantero de 18 años que viene de las reservas del club y, pese a ser un futbolista con proyección, no le ha tocado sumar minutos con el primero equipo en esta temporada.













