Y un día, llegará el momento de regresar. Christian Cueva continúa realizando los trabajos de recuperación tras la lesión a la rodilla que no permitió que tenga un buen cierre de 2023, teniendo que perderse varios partidos con Alianza Lima y partidos claves en el inicio de las Eliminatorias con la Selección Peruana. Sin embargo, parece que lo peor va quedando atrás y, si bien el futbolista posee contrato vigente con Al Fateh de Arabia Saudita, podía permanecer en la Liga 1 Te Apuesto.

Incluso, según pudo conocer Depor, ‘Aladino’ ya tiene conversaciones muy avanzadas con la directiva de Cienciano de Cusco, por lo que solamente estaría esperando que se vuelva a abrir el libro de pases en el fútbol peruano para integrarse al primer equipo del club imperial, uno de los animadores del Torneo Apertura.

Christian Cueva considera fundamental el volver a tener competencia ya que, a sus 32 años, no puede darse el lujo de seguir alargando su regreso a las canchas, si es que quiere volver a ser tomado en cuenta en la Selección Peruana de cara al Mundial 2026. Por ello, el jugador no dudó en ningún instante al recibir la propuesta del ‘Papá' y ve con buenos ojos su llegada a la institución.

Sin embargo, para que las negociaciones prosperen, se tendrá que tener luz verde de Al Fateh de Arabia Saudita, equipo que aún es dueño del pase del futbolista nacional, por lo que los representantes de Cienciano tendrán que negociar y avanzar en su cesión o traspaso, en los próximos días.

En cuanto a números obtenidos en sus últimas apariciones, Christian Cueva disputó un total 27 encuentros entre la Liga 1 Betsson y la Copa Libertadores con Alianza Lima, sin poder anotar un solo gol y sirviendo una asistencia en el Apertura. Ahora, irá por su revancha personal, pero deberá esperar que se concrete su llegada a Cienciano.

Ojo a un detalle, si bien el mediocampista y el club imperial pueden llegar a un acuerdo total pronto, eso no hará que pueda disputar su primer partido con el ‘Papá' a la brevedad (luego de superar su lesión), ya que tendrá que esperar la apertura del libro de pases en la Liga 1 Te Apuesto para debutar con los cusqueños, por lo que tendría que esperar hasta el Clausura.

¿Cuándo vuelve a abrir el libro de pases en Perú?

Es preciso señalar que, para esta temporada, se definió que los equipos que militan en la Liga 1 Te Apuesto puedan contratar a jugadores durante dos periodos. El primero, ocurrió entre el 2 de enero y el 26 de febrero, mientras que la segunda apertura del libro de pases se dará el 7 de julio, durando hasta el último día de agosto.

Cueva habló de su presente

Christian Cueva se encuentra en plena rehabilitación tras sufrir una lesión en la rodilla, por lo que ha redoblado las sesiones de trabajo con la intención de volver a tener minutos con la Selección Peruana, aunque es consciente de que, para ello, deberá esperar -aún- algunas semanas más.

“En lo particular, ando bien y tranquilo. Estoy enfocado en lo que es la última parte de mi recuperación y esperando que todo salga bien. La Selección Peruana es algo que nunca sale de mi cabeza y, aunque en este momento no esté, siempre voy a luchar por un lugar. Es lindo saber sobre la confianza que el profesor me tiene”, sostuvo en diálogo con el departamento de prensa de la FPF.





