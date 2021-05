Gratos recuerdos vienen a la mente de los hinchas de Alianza Lima al escuchar el nombre de Jhonnier Montaño. Sin embargo, ahora es el hijo del mismo futbolista quien escribe su propia historia con Deportivo Municipal en el fútbol local, soñando con superar a lo que hizo su padre, con quien tiene grandes similitudes y diferencias.

“Así como tengo muchas cosas parecidas, tengo varias que son distintas. Tengo más gol que mi papá. Él es un poco más asistidor, pero yo veo un poco más el arco. Con el paso de los partidos se seguirá demostrando. Siento que lo hice bien en los 15 minutos que me tocó estar”, sostuvo en diálogo con GOLPERU.

Por otro lado, Montaño reconoció que hubo un acercamiento con la Selección Peruana para poder defender a la escuadra blanquirroja en torneos de menores, pero un trámite evitó que ello suceda, dejando las puertas abiertas para que haga lo mismo, pero con en conjunto del norte del continente.

“Hubo la posibilidad de nacionalizarme peruano, pero no sucedió por otros temas. Me convocaron en la Selección Colombiana y estoy muy feliz. Me dieron la oportunidad”, sostuvo el atacante de Deportivo Municipal quien espera defender a los ‘cafeteros’ en un futuro no muy lejano.

Lo que se hereda, no se hurta

Jhonnier Montaño, hijo del exjugador de Alianza Lima, debutó en Primera División en el estadio Alberto Gallardo en el juego contra Alianza Universidad por el campeonato local, convirtiéndose en el primer deportista de 2004 en tener minutos en la Liga 1.

El atacante de 16 años fue mandado al ruedo por Franco Navarro en la victoria sobre los azulgranas, demostrando cierta picardía, la misma que se hizo característica en el mediocampista que dejó gratos recuerdos en Sport Boys y Alianza Lima.

