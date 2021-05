Binacional anunció que Rubén Darío Insúa no seguiría al frente del comando técnico tras una reunión que tuvo con la dirigencia (en su último cotejo perdió 2-0 contra Alianza Lima, por la fecha 7 de la Liga 1). Poco o nada se sabía de aquel encuentro, hasta que fue el mismo estratega argentino quien dio detalles de lo que realmente pasó para que no continúe con el buzo del ‘Poderoso del sur’.

“Estuvimos trabajando tres semanas en Deportivo Binacional de Perú. Le dije al presidente que necesitábamos un equipo competitivo para el segundo semestre y el último fin de semana me dijo que el club no estaba en condiciones económicas para hacer incorporaciones. Le comenté que no quería perder el tiempo con mi equipo, nos pusimos de acuerdo y terminamos el contrato”, sostuvo el DT en diálogo con Radio Colonia de Argentina.

Esta era la segunda experiencia de Rubén Darío Insúa en la Liga 1, luego de haber dirigido a Alianza Lima en 2005. A pesar de las intenciones que poseía de hacer historia en el balompié nacional, ello solo quedará en un anhelo debido a lo ya explicado por el mismo DT.

Insúa solo sumó tres partidos con Binacional

Con solo tres partidos como técnico de Binacional, Rubén Darío Insúa. Se convirtió en uno de los estrategas con menor periodo en el cargo en un equipo peruano. El técnico debutó con derrota ante Deportivo Municipal (2-1), igualó con FBC Melgar (1-1) y cayó ante Alianza Lima (2-0), el último viernes.

El ex DT de Alianza Lima, Barcelona de Ecuador, entre otros, fue anunciado como nuevo preparador de Binacional el pasado 14 de abril, en reemplazo de Luis Flores, quien había sido destituido previamente por la directiva de la institución al no haber conseguido los objetivos planteados.

Luis Flores estuvo al mando del ‘Poderoso del Sur’ desde el inicio de la temporada, pero tras dos partidos, la directiva del club le bajó el dedo y tuvo que despedirse de su elenco. Falta ahora definir al nuevo estratega que llegaría a entrenar al conjunto de Juliaca.

