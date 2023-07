¿Puede el Consorcio activar la cláusula de preferencia contra los clubes que firmaron con 1190?

Bajo ese panorama, surge una interrogante válida: ¿puede el Consorcio efectuar la cláusula de preferencia después de meses y a pesar de que los clubes firmaron un nuevo contrato con 1190? De acuerdo a Julio García, abogado especialista en derecho deportivo, no es posible porque ya no tiene los derechos de TV. “Yo creo que hoy no es exigible el derecho de preferencia, porque es una obligación en el contrato establecida a favor del Consorcio y en contra de los clubes, o sea, que los clubes tienen que respetar; pero los clubes no están asignando su derecho. Desde la aprobación de los estatutos, los clubes ya no deciden sobre sus derechos de televisión. El camino es ahora única y exclusivamente con la FPF”, explicó a Depor.

“El problema allí es que el Consorcio, como ya no tiene los derechos y estos están siendo manejados por 1190, ya no tiene qué cobrarse (penalidades). Lo que tendría que hacer, entonces, es demandar. Lo cual no significa que vaya a salir triunfante. Yo creo que no tiene forma de salir triunfante, porque el derecho de preferencia está establecido sobre la base de quienes tenían la titularidad de los derechos, y esos derechos ahora son de la FPF”, continuó García.

Asimismo, el especialista sostuvo que es imposible vender algo que no te pertenece. “Cuando llegó el momento de ejercer este derecho de preferencia, ellos (los clubes) ya no tenían esa titularidad. Entonces, es difícil o imposible que uno pueda vender algo que no tiene. Esto no evita que haya un conflicto judicial, pero sí hay una responsabilidad grande de los clubes de no pagar y una muy pequeña del Consorcio de cobrar”.

¿Paco Casal será el ‘dueño’ de los clubes?

Con base en ello, desde el Consorcio tienen la intención de iniciar una demanda contra los clubes que no respetaron la cláusula de preferencia. Esto traería como consecuencia penalidades millonarias tan altas que los clubes con menor presupuesto estarían al borde de la quiebra. Sin embargo, desde el ámbito legal, Julio García sostiene que esta posibilidad es remota.

“No estoy con la FPF y estoy en desacuerdo en la forma como la federación se está manejando; pero en honor a la verdad, lo que sostiene esa posición es muy poco probable. Que termine (Paco Casal) de dueño (de los clubes) por la penalidad es muy remoto. Entiendo que se están preparando demandas que no van a ser en el Perú. Imagino que van a ser contra 1190, porque no veo forma de que se demanden a los clubes y a la FPF en el extranjero”, manifestó.

Para García, la posición de la FPF y 1190 Sports está dentro de la legitimidad y reitera con total firmeza que los derechos de TV le pertenecen a la federación; en contraste con el Consorcio, cuya posición es ‘débil’. “1190 tiene un contrato con la FPF, que es la titular legítima. Es posible que puedan construir un caso en favor del Consorcio; pero su posición es muy débil”, finalizó.

