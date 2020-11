Alianza Lima descendió a Segunda División del fútbol peruano tras caer por 2-0 ante Sport Huancayo y la noticia pegó fuerte en una de las personas más queridas por los hinchas del club blanquiazul, Pablo Bengoechea , quien no pudo evitar expresar su pesar por el mal momento íntimo.

“Estoy con mucho dolor, aprendí a querer mucho a Alianza Lima. Es difícil de creerlo. Ojalá que el tiempo que esté en segunda división sea el mínimo”, sostuvo el exentrenador del conjunto de La Victoria en diálogo con 100% Deporte.

Pablo Bengoechea salió campeón nacional con Alianza Lima en 2017, título que los fanáticos del elenco blanquiazul celebraron tras una larga sequía y no los hacía ni pensar en el amargo futuro que les iba a tocar vivir solo un par de años después de ese importante logro en el torneo local.

El barco de Alianza Lima comienza a depurarse

Tras el descenso de Alianza Lima, Victor Hugo Marulanda confirmó en GOLPERU que no continuará más como director deportivo del club, posición a la que llegó en el año 2018.

“Yo trabajo por objetivos. No logré los resultados. Lo haré de una manera respetuosa. Me duele por los retos que tenía. Por lo que ocurrió hace 23 o 24 años me decidí venir. Hace 23 años se entregó una de las grandes alegrías que vivió el club y hoy entregó una de las grandes derrotas de club. Es doloroso, es paradójico”, mencionó el colombiano en GolPerú.

“Mi continuidad no está más, duele por todo lo que quería dar. Tengo que pedir perdón a la gente, me equivoqué. En ningún momento se contempló el descenso. Lo mío lo tendré que cerrar hoy o mañana. Por mi parte me duele no seguir”, agregó.