¿Cuál es su opinión acerca de está sanción al estadio de Alianza Lima?

No estamos de acuerdo. Nos parece que es excesiva, la Comisión Disciplinaria de la FPF no ha tomado en cuenta nuestros medios de defensa, nuestros medios probatorios. Todo lo que hemos acreditado para que se vea y quede claro que no hubo una infracción realmente. Ahora lo que corresponde es presentar el trámite de apelación y vamos a seguir luchando en todas las instancias pertinentes.

En la última parte del expediente emitido por la Comisión Disciplinaria dice que Alianza Lima contó con la posibilidad de ejercer su derecho de defensa durante el trámite de la causa. ¿Es así?

Consideramos que no. Esa es la parte donde nos rechazan el uso de la palabra que solicitamos. La propia normativa le da la posibilidad a la persona que está realizando sus descargos de pedir una audiencia de esclarecimiento, que creo que dada las circunstancias y los hechos era necesaria para fundamentar mejor, brindar testimonios, mostrar las pruebas delante de los propios miembros de la comisión, lo cual hubiera permitido tener una mejor apreciación de todas las circunstancias. Eso no nos lo han permitido. Y creo que también están bloqueando desde este punto y condicionando nuestro derecho de defensa porque no nos dejaron expresarnos de la manera adecuada.

En el grueso del documento hay una parte muy puntual en el que el delegado es el que emite las observaciones y se puede revisar los puntos, sin embargo, precisan que desde el lado de Alianza nos e ha emitido una explicación.

Probablemente te estés refiriendo al informe que presentó el comisario del encuentro, que es un documento que emite solo él y lo eleva a la FPF. Nosotros, cuando fuimos requeridos, presentamos nuestros documentos probatorios y nuestra defensa. Sin embargo, sí creo que ha habido una coalición contra nuestro derecho de defensa al no brindarnos una audiencia. En nada le hubiese afectado a la Comisión (Disciplinaria de la FPF) escucharnos.

El día del partido cayeron bengalas y se apagaron las luces, ¿Alianza Lima tiene un mea culpa al respecto?

Apagar las luces fue una medida de seguridad. Desgraciadamente, pesa mucho lo que mencionan algunas personas que podrán tener algunos intereses. Y es importante que quede claro; lo que se apagan son los reflectores que apuntan hacia la cancha. Ninguna otra luz del estadio se apagó. Ni siquiera las pantallas LED que están alrededor de la cancha, ni siquiera la pantalla grande de la tribuna oriente ni el resto de luces en el estadio: Las salidas estaban debidamente iluminadas de acuerdo a ley, la explanada también, los pasadizos también. Había un grado de luminosidad importante en el que todo el mundo sale sin ningún inconveniente. Esto consta en los vídeos de cámaras de seguridad que tiene el club y que fueron adjuntados a la Comisión, pero que no fueron tomados en cuenta. Es importante decirlo porque es la prueba idónea de que no hubo una exposición al peligro realmente. Las personas pudieron ver y evacuar del estadio de manera ordenada sin ninguna clase de perjuicio.

¿Le parece que no hubo ninguna infracción, porque el reglamento indica que las luces deben quedarse prendidas hasta el final del evento?

Lo que te comento es que no hubo una exposición al peligro. Nosotros somos respetuosos de las normas. Pero si acudimos a la constitución y un derecho fundamental de la persona como el de la integridad física, esto está por encima de cualquier normativa administrativa. Una reglamento te puede decir que no puedes apagar los reflectores, pero la integridad física de las personas está por encima de todas las cosas. Y eso lo que nosotros valoramos. Además, el reglamento único de justicia le da a clubes organizadores de eventos deportivos a tomar medidas de seguridad necesarias de acuerdo a las circunstancias que se presenten. Eso también fue expresado en nuestro descargo y no hubo mayor respuesta sobre dicho punto.

¿Qué acciones tomará Alianza Lima?

Iremos a expresar nuestra posición ante la Comisión de Apelación que es una instancia superior.

¿Cuándo se ejecutará esta apelación?

En la brevedad de lo posible. El plazo es hasta el día miércoles. Ya estamos trabajando en nuestra defensa y el hincha puede estar tranquilo.

¿Qué acciones tomará el club de sostenerse la sanción a Matute? ¿Jugarán en el Nacional?

Si prevalece la sanción, habrá un estadio donde Alianza Lima va a jugar. Es una posibilidad (el Estadio Nacional), estamos contemplando varias posibilidades para poder cubrir todos los espacios y poder brindar toda la organización de los eventos deportivos de todas maneras.

¿Solamente se contempla la defensa del estadio o también se incluye la sanción de 20 UIT?

Se apela a la resolución completa.

¿Qué puede decirle al hincha que está preocupado por el cierre de su estadio?

Al hincha queda decirle de que esté tranquilo porque estamos trabajando para defender los derechos del club y estoy seguro de que vamos a obtener resultados favorables en cualquiera de las instancias que correspondan.

