Cuando Rodrigo Ureña fichó por Universitario de Deportes pensado en la temporada pasada, pocos imaginaron lo importante que se convertiría para la consecución del título nacional y lo clave que sería dentro del esquema de Jorge Fossati. Si bien en este 2024 ha mostrado algunos altibajos en su rendimiento, continúa siendo indispensable para Fabián Bustos y eso hizo eco en Chile, en donde varios medios se cuestionaron sobre la posibilidad de que tenga una oportunidad en el seleccionado dirigido por Ricardo Gareca.

En ese sentido, el último martes, luego de la derrota de la ‘U’ ante Botafogo por la Copa Libertadores (3-1), el mediocampista mapochino conversó con As en zona mixta y respondió a la interrogante sobre si recientemente ha tenido algún contacto con el comando. Ureña fue sincero y contestó que hasta el momento no, pero que eso no lo limita a seguir perfeccionando su juego cada vez más.

“Conmigo no se ha comunicado nadie. Yo sigo trabajando silenciosamente con mucha humildad, día a día trabajo para ser el mejor, para poder ser distinto en mi posición, marcar algún tipo de diferencia en mi juego. Estoy muy tranquilo, representando al fútbol chileno, en Perú no es fácil por la rivalidad que tenemos nosotros. Esperemos poder continuar y seguir haciendo las cosas de la mejor manera”, manifestó.

En esa misma línea, el futbolista de 31 años comentó que por ahora solo está enfocado en representar de la mejor manera posible al fútbol chileno, recordando su paso por Colombia y ahora en nuestro país. Recordemos que el ‘Pitbull’ salió campeón con América de Cali y Deportes Tolima en el balompié cafetero, mientras que el año pasado levantó el título nacional con Universitario en el Perú.

“No sé si ilusión. Yo siempre trabajo con mucha humildad, si en algún momento llegara la oportunidad sería fruto del trabajo, del esfuerzo, de nunca bajar los brazos y tratar de llevar la bandera de Chile a nivel sudamericano, tanto en Colombia, donde salí campeón en dos equipos, y ahora en Perú que también me toca ser campeón. Espero seguir participando en torneos internacionales”, agregó.

Finalmente, Rodrigo Ureña habló un poco de su carrera profesional y cómo le ha estado yendo en los últimos años. Tras su debut en el 2012 con Unión Española, empezó su ascenso poco a poco hasta levantar trofeos con la Universidad de Chile y Cobresal. Así pues, en el 2020 dio el salto al extranjero para sumarse al América de Cali, en donde rápidamente destacó por esa garra que lo característica para adueñarse del mediocampo.

“Vengo haciendo las cosas bastante bien desde hace mucho tiempo, jugando con mucha regularidad, sumando partidos tanto a nivel nacional como internacional. Gracias a Dios, el año pasado tuve nuevamente la oportunidad de salir campeón del torneo local y ahora compitiendo en mi octava Libertadores, lo cual, a mi edad, obviamente es muy bueno. He hecho una carrera, a mi parecer, importante. En el extranjero he jugado en equipos complejos. Sigo en la pelea y dándole para adelante”, puntualizó.

¿Qué se le viene a Universitario?

Luego de perder por 3-1 ante Botafogo por la Copa Libertadores, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Comerciantes Unidos por la décima tercera jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el domingo 28 de abril desde las 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido en exclusiva para todo el Perú a través de la señal de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de la parrilla de Movistar, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play).





