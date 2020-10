Alianza Lima debutó en la fase 2 del torneo local con derrota. Los íntimos no tuvieron un buen arranque en el duelo ante Ayacucho FC y cerraron su participación en la primera jornada con un 2-1, su cuarta derrota consecutiva en la Liga 1. ¿Qué sucede en el interior del club victoria?

De acuerdo con Diego Rebagliati, la crisis de resultados que atraviesa el elenco blanquiazul radica en la multiplicidad de decisiones en el equipo. “Mi sensación es que las decisiones no las está tomando Marulanda. Por allí que tomó un par con algunos refuerzos y hasta -si quieren- no le salieron bien, pero eso no le puede quitar crédito”, dijo.

En ese sentido, sostuvo para Movistar Deportes que “Si Alianza, hoy día, está como está es -entre otras cosas- porque tiene demasiados jefes, demasiada gente que se siente capaz de tomar una decisión”. Esto, debido a que, dentro de la jerarquía del club, se ha evidenciado más de una voz autorizada para hablar del plantel.

Por ello, Rebagliati consideró que “la democracia en el fútbol en su extensión es el peor camino para tomar decisiones, porque los criterios son demasiado amplios y en seis o siete personas es imposible unificarlos”.

Finalmente, el comentarista deportivo consideró preciso que “mientras Marulanda sea el gerente de Alianza Lima, las decisiones deportivas las tiene que tomar él, no las tiene que tomar otros”.

Alianza Lima suma 22 puntos en el acumulado, a solo tres de la zona de descenso. Si bien el club ha expresado su confianza en Mario Salas, lo cierto es que los números no lo acompañan, no solo en el torneo local, sino en su paso por la Copa Libertadores. El próximo duelo de los íntimos será este viernes ante Deportivo Municipal.

