Sporting Cristal es el actual líder del Torneo Apertura en la Liga 1 Te Apuesto y buscará obtener el primer trofeo del año en las próximas semanas. El cuadro celeste tiene 31 puntos, solo uno de ventaja sobre Universitario de Deportes, su más cercano perseguidor. Este lunes 29 de abril se miden ante César Vallejo y, previo al duelo, uno de los titulares del equipo como Nicolás Pasquini dio sus apuntes sobre este crucial cotejo y cuál es el balance de su paso por el Perú.

“Estamos en una buena situación, peleando el Apertura. El equipo está bien y lo viene demostrando partido a partido, tenemos que seguir así. Quedan cinco fechas, y todas van a ser importantes, ya que venimos peleando con la ‘U’, tendremos que estar concentrado de acá al final”, contó el lateral argentino en Cristal TV.

A los 33 años de edad, afronta su primera temporada completa en Sporting Cristal (llegó en el mes de julio del 2023) y ha tenido un mayor proceso de adaptación. Respecto a su presente, contó que está cómodo con el club, resaltando la competitividad.

“En lo personal me siento muy bien, estar peleando el torneo me motiva mucho, me da mucha confianza, tengo muchas ganas de dejar una marca en el club, estoy contento con mi presente y espero poder así de acá hasta el final”, agregó el futbolista.

Nicolás Pasquini llegó a Sporting Cristal, procedente de Talleres. (Foto: Sporting Cristal)

Con miras al próximo duelo ante César Vallejo, apuntó que no se siente confiado: “Rival difícil, ya hemos jugado con ellos en su cancha y tienen buenos jugadores. Por la calidad de futbolistas que tienen, podrían estar más arriba en la tabla, va a ser otra final y ojalá que podamos estar a la altura del partido”.

En la presente temporada, Pasquini ha tenido la oportunidad de participar en 12 partidos. En todos arrancó como titular y solo en dos de ellos fue cambiado antes de los 90 minutos. Para Enderson Moreira, actual DT de los celestes, es uno de los inamovibles en su esquema.

¿Qué se le viene a Sporting Cristal?

Luego de vencer por 2-0 a Cusco FC, Sporting Cristal volverá a tener actividad cuando visite a la Universidad César Vallejo por la décima tercera jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el lunes 29 de abril desde las 8:00 p.m., se disputará en el Estadio Mansiche y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión digital en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.

Considerando que la tabla de posiciones está muy apretada, sobre todo porque Universitario de Deportes no da tregua y hasta el momento no pierde en lo que va de la temporada, los rimenses están obligados a quedarse con los tres puntos en territorio trujillano. La ‘U’ también está enfocado en su participación en la Copa Libertadores, por lo que ese desgaste podría jugarle a favor a los bajopontinos. Veremos si son capaces de aprovecharlo.





