Alianza Lima sumó 23 partidos sin ganar en Copa Libertadores, luego de perder por 2-0 ante Nacional, en la última jornada de la fase de grupos. En el torneo local tampoco ha sumado buenos resultados el elenco de Mario Salas, lo que evidencia muchos fallos dentro del equipo, según manifestó Diego Rebagliati.

El comentarista deportivo manifestó en Movistar Deportes las falencias que tiene el platel íntimo y cómo ello ha afectado sus resultados en ambos torneos. “No es profundo por bandas, no tiene movimientos sin pelota, los dos centros delanteros, si no retroceden, no la tocan”, indicó Rebagliati.

Asimismo, hizo hincapié en la gran cantidad de goles que ha recibido. “Puedes jugar como quieras, porque sabemos que no tienen los jugadores para salir desde atrás -en fin-, hasta eso lo puedes pasar. Pero te hacen goles todos los partidos y solo ha hecho uno en los últimos cuatro, incluso falló un penal”, indicó.

“Más allá de tener un poco la pelota, pero jugándola al pie, que es una manera muy antigua de maniobrarla, no tienen una idea ofensiva de cómo hacerle daño al rival. Encima, defiende mal”, precisó. Además, también criticó al postura de Mario Salas por no evidenciar el problema de raíz.

“Creo que Salas, o nos está engañando o no está viendo el panorama completo. Tiene derecho a contarnos la parte del partido que a él le provoque a la hora de hablar. Yo siempre trato de quitarle peso a las declaraciones de los técnicos, porque no les creo que digan todo en conferencia", sentenció.

Alianza Lima retornará a la capital para alistar, de cara a su próximo encuentro por la Fase 2 de la Liga 1. El siguiente rival de Ayacucho FC, aunque está por confirmar el escenario que se usará para dicho partido.

