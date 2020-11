Alianza Lima enfrentará a Sport Huancayo este sábado a partir de las 3:30 p.m. por la última jornada de la Fase 2 de la Liga 1. Los íntimos se vienen preparando con fuerza para el duelo, que probablemente sea uno de los más relevantes de su carrera, debido a la importancia que tiene para el elenco blanquiazul. Necesitan los tres puntos y saldrán con todo para intentar obtenerlos.

Durante la transmisión de Movistar Deportes, el comentarista deportivo, Diego Rebagliati, habló sobre la presión que sientes los dirigidos por Daniel Ahmed y destacó la participación de Patricio Rubio, el delantero chileno que llegó a mediados de año para reforzar al cuadro blanquiazul.

“Creo que uno de los que está más entero de arriba es Patricio Rubio, porque llegó a mitad de año, porque viene de otro lugar y hasta lo ves en la cancha con una rebeldía que no cargan otros jugadores. Ha entrado bien al grupo, ha hecho goles y lo veo más preparado que otros en estas circunstancias”, sostuvo.

“Siento que hay algunos jugadores a los que esto les está pesando esto, algunos porque son muy hinchas del club, otros necesitan de mucha confianza y el entorno no se las da”, continuó.

Alianza Lima vs. Sport Huancayo: ¿cómo se salvan los blanquiazules del descenso?

En Alianza Lima saben que una victoria en el siguiente partido le bastará para pasar la página, pero también son conscientes de que al tratarse de la última fecha, el partido se jugará al filo del paro cardiaco para sus fanáticos, quienes no están acostumbrados a verlos en esta situación.

Para quedarse en Primera División, Alianza Lima depende de sí mismo, pero tiene algunas opciones si es que no gana el encuentro ante Sport Huancayo. Estos son los resultados que espera Alianza Lima para no perder la categoría. Primero; derrotar al ‘Rojo Matador’. Ahora, si empata, esperar que Stein y Grau no sumen de a tres. Y en el escenario más complejo (perdiendo), que Stein también tropiece y Grau no registre un triunfo.

Farfán, Guerrero y otros personajes de Alianza Lima apoyan al club. (Video: @ClubALoficial)