Deportivo Municipal tiene nuevo rival: Alianza Lima. El elenco de Franco Navarro sumará su tercer partido en el torneo, aunque hasta la fecha no ha sumado los resultados esperados (cayó ante Sport Huancayo y la Universidad César Vallejo). Luis Cardoza es consciente de ello, pero sabe que deberán dar lo mejor de sí para conseguir sus primeros puntos frente a los íntimos.

Al respecto, el defensa edil confesó que el equipo sí vio el debut del plantel de Carlos Bustos contra Cusco FC (2-2), así como sus ventajas y desventajas. “Los pudimos ver. Empezó con un equipo joven, sabemos del potencial que poseen. Tienen un comando técnico que conoce el medio”, sostuvo el zaguero colombiano a GOLPERU.

Además, confesó la expectativa que se tiene por el duelo contra los blanquiazules. “Nosotros pensamos en ser competitivos y mostrar el fútbol que podemos dar ante un equipo que por su grandeza siempre le van a exigir campeonatos”, explicó Luis Cardoza.

Alianza Lima y Municipal se verán las caras el próximo martes 6 de abril a partir de las 3:30 p.m. en el estadio Alberto Gallardo, por la Fecha 2 de la Fase 1. El cotejo podrá ser visto por GOLPERU, así como por la plataforma de streaming de Movistar Play.

Dos jornadas sin ganar

Deportivo Municipal no ha tenido el mejor de los arranques. De los dos encuentros que ha tenido, ambos lo ha perdido. Según Luis Cardoza, “no esperábamos que fuera así pero hay que trabajar muchísimo porque lo importante es el funcionamiento y plasmar la idea de Franco [Navarro]. No hemos podido convertir”.

Además, precisó que necesitan mejorar sus números, debido al formato corto de la Fase 1. “La única manera de revertir esto es con trabajo porque es un torneo corto y no podemos dejar ir más puntos. Hay que empezar a sumar para no alejarnos y ganar en confianza”, agregó.





