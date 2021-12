Hace unos días, Pablo Lavandeira fue presentado como nuevo refuerzo de Alianza Lima. Alrededor del jugador no solo había expectativa por el desempeño que pueda mostrar, también por si ocuparía o no plaza de extranjero, un tema que siguen de cerca el comando técnico de Carlos Bustos, para saber si podrán o no incorporar a otro jugador.

Según informó Radio Ovación, el volante uruguayo sí ocupará plaza de extranjero en el conjunto íntimo. ¿La razón? Lavandeira militó en el 2020 en el Audax Italiano de Chile, esto generó que se bloqueara automáticamente el trámite que ya había iniciado en la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Otro tema que se sigue de cerca es el caso de Pablo Míguez, aunque todo hace indicar que con ‘La Cotorra’ el panorama es más alentador. Esto luego de que el volante uruguayo confirmara que los trámites siguen avanzando: fue en una transmisión en vivo de Instagram para la página Hinchas de Alianza.

“Ya tengo contrato por todo el 2022. El tema de la nacionalización va muy bien. Tengo fe de que a más tardar la primera semana de enero ya estaría nacionalizado. No ocuparía cupo de extranjero, que es algo importante para el club y también para mí”, declaró Míguez, lo que ayudará a que Arley Rodríguez pueda quedarse en La Victoria.

Con relación a los jugadores que tienen en agenda, Depor pudo conocer que los casos de Aldair Fuentes y Rodrigo Vilca se han complicado. Otro nombre que aparece en la lista es el de Paolo Hurtado, el cual está en evaluación. Ojo, el tema en el arco aún es un pendiente (se sumará alguien más), tras la partida de Steven Rivadeneyra.

El último miércoles, Alianza Lima hizo oficial la contratación de dos nuevos jugadores para la temporada 2022. Piero Vivanco y Franco Zanelatto defenderán al cuadro victoriano para el 2022. Con ellos, Carlos Bustos tendrá nuevas variantes en la zona media del campo.





