Si bien esta temporada no registró los minutos que deseaba -acumuló 744′ en nueve compromisos de la Liga 1 Te Apuesto y 90′ en Copa Libertadores- ni mostró su mejor versión, Franco Saravia vivió momentos más que felices en Alianza Lima. Por ejemplo, con el bicampeonato nacional o en aquella jornada del Clausura del 2022, donde fue una verdadera muralla ante Sporting Cristal. Bueno, este jueves por la tarde, el club blanquiazul confirmó a través de sus redes sociales que el guardameta nacional no continuará en La Victoria (aún tenía contrato). Depor conoció que no sería la única novedad respecto al arco, ya que Ángelo Campos tampoco continuaría en Matute; el objetivo de la directiva íntima es buscar un arquero en el exterior.

“Gracias, Franco. Gracias por tu profesionalismo y todos los años entregados al club. Éxitos en tus próximos proyectos”, fue el mensaje de Alianza Lima a través de sus redes sociales. Cabe señalar que Franco Saravia tuvo mayor regularidad en la campaña 2023. Por ejemplo, acumuló 990 minutos en 11 compromisos. Todo esto se da en medio de la reestructuración que hay en el club respecto al primer equipo. Se anunció a Franco Navarro como director deportivo y todo está listo para que Néstor Gorosito se ponga el buzo de DT.

Ojo, Depor conoció que en Matute buscarán los siguientes puestos en el exterior: un arquero, un volante (sería enganche) y dos delanteros. Respecto al tema del ‘1′, se conoció que en las últimas horas ofrecieron al guardameta argentino Marcos Ledesma, de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Con relación al mediocampo. La idea es que sea creativo, tomando en cuenta que en recuperación ya se cuenta con Jean Pierre Archimbaud, Jesús Castillo y se apunta a ampliar el préstamo de Catriel Cabellos (pertenece a Racing Club y todo se resolverá después de las elecciones presidenciales en la ‘Academia’). En ofensiva, los fijos -por ahora- son Hernán Barcos, Paolo Guerrero, Matías Succar y Víctor Guzmán.

¿Cuándo iniciará la Liga 1 2025?

El Comité de Competiciones, junto a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), están terminando de definir detalles importantes sobre el campeonato nacional en 2025. A falta de confirmación, se conoció que la posible fecha de inicio del Torneo Apertura es el jueves 23 de enero. El cuarto fin de semana de enero se jugaría la primera jornada del certamen. Recordemos que en anteriores ediciones llegó a arrancar en febrero o incluso en marzo.

Dentro de los motivos de las autoridades para iniciar el campeonato nacional en esa fecha está alinear el calendario de la Liga 1 con el resto de las competiciones en Sudamérica. Dos torneos importantes que se juegan todos los años son la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, y muchas veces los clubes peruanos llegaron con poco rodaje y fueron superados fácilmente. De esta forma, los equipos llegarán a los torneos internacionales en mejor forma.

Por otro lado, la Selección Peruana tendrá encuentros decisivos en 2025, por las últimas fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026 y un calendario ordenado permitirá no interferir con las convocatorias de los jugadores que son parte de clubes nacionales.





TE PUEDE INTERESAR