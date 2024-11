Corría el minuto 35 en el Estadio Germán Contreras Jara y todas las cámaras lo apuntaban. Hernán Barcos, quien había salido por unas molestias en el posterior, no pudo más con la situación y rompió en llanto. Faltaban tres jornadas para el desenlace del campeonato y el ‘Pirata’ era consciente que esa lesión lo dejaría fuera por el resto de la temporada. Lo que vino después ya todos lo sabemos, por lo hay una sed de revancha que el cordobés aún no ha saciado. Una sed que lo invita a intentarlo una vez más.

Desde que llegó en el 2021, cuando Alianza Lima estaba atravesando uno de los momentos críticos de su historia, asumió un liderazgo único y carreó al equipo para conseguir un título muy significativo, sobre todo por lo que vivieron un año atrás. Lo hecho por Barcos, con 10 goles y ocho asistencias en 28 partidos, fue la piedra angular para lo que sucedió después y fue el clic para conectar con una hinchada necesitada de alguien en donde verse reflejada.

Esos 10 goles no fueron obra de la casualidad, sino el inicio de algo que se repitió en las siguientes tres temporadas. Por más que muchos cuestionaban su edad, Hernán seguía haciendo lo suyo y no paró hasta sellar el bicampeonato en el 2022, esta vez con 18 anotaciones y siete asistencias. Todo era alegría en La Victoria y nadie se atrevía a criticar que fuera el delantero titular con 38 calendarios encima.

Competición Partidos Goles Asistencias Liga 1 2021 28 10 8 Copa Bicentenario 2021 1 1 - Liga 1 2022 35 18 6 Copa Libertadores 2022 6 - 1 Liga 1 2023 31 17 6 Copa Libertadores 2023 5 - - Liga 1 2024 29 14 3 Copa Libertadores 2024 5 2 -

Los registros de Hernán Barcos con Alianza Lima.

Hernán Barcos fue clave en el título nacional de Alianza Lima en el 2021. (Foto: GEC)

Sin embargo, como en toda historia la felicidad no es plena. Alianza Lima no reeditó sus éxitos en los años posteriores y el ánimo de la hinchada se fue enardeciendo al ver cómo celebraba el compadre. Dentro del cúmulo de errores que se cometieron en tienda blanquiazul, Hernán Barcos no bajó la guardia y se erigió como el goleador del equipo entre los años 2023 (17) y 2024 (16); o sea, cuatro temporadas consecutivas siendo el máximo artillero del club.

Además de eso, sus 62 goles lo colocaron como el mayor anotador extranjero de Alianza Lima, además de superar a Henry Quinteros (51) y ubicarse entre los 10 máximos goleadores históricos de la institución. Desde que Hernán Barcos llegó al fútbol peruano ha sido como el buen vino y eso nadie puede discutirlo, por más que saquen el desgastado argumento de su edad o busquen descalificarlo porque no pudo trasladar sus cifras al plano internacional.

Jugador Temporadas Goles Waldir Sáenz 1992-1998, 1999, 2001-2005 y 2008 175 Teófilo Cubillas 1966-1972, 1977-1979, 1984 y 1987 167 Víctor Zegarra 1958-1974 y 1977-1978 128 Pedro Pablo León 1960-1970 y 1973 104 Emilio Salinas 1948-1956 102 Freddy Ravello 1976-1983 101 Wilmer Aguirre 2001-2006, 2008-2010, 2013-2014 y 2021-2022 92 Juan Illescas 1977-1988 85 Juan Rivero 1971-1976 76 Hernán Barcos 2021- 62

Los 10 goleadores históricos de Alianza Lima.

Hernán Barcos marcó 18 goles en la Liga 1 2022. (Foto: Getty Images)

Un plan con el ‘Pirata’

Aunque el haber perdido el título del 2024 fue un duro golpe para Alianza Lima, todo eso ya es cosa del pasado y el área deportiva viene trabajando en la restructuración del plantel para el próximo año. A falta de su firma, la contratación de Néstor Gorosito va por buen camino y solo es cuestión de tiempo para que se anuncie oficialmente. Con esto, Franco Navarro –director deportivo– y José Bellina –gerente deportivo– podrán enfocarse de lleno en el armado de la plantilla.

Es aquí donde entra a tallar el nombre de Hernán Barcos, que el próximo año cumplirá 41 años. Su contrato finaliza en diciembre y desde ambas partes hay predisposición para que finiquitar la extensión del vínculo por una temporada más, como parte de un plan a largo plazo. Primero, para que el ariete pueda retirarse como se merece y, tras cerrar su carrera deportiva, seguir vinculado a la institución desde alguna otra área. Ya lo dijo el propio Navarro: necesitan a gente que mate por los colores desde donde les toque estar.

Hernán Barcos marcó 16 goles con Alianza Lima en la temporada 2024. (Foto: Getty Images)

Según pudo conocer Depor, la permanencia de Barcos es una premisa institucional y va más allá de lo que pueda aportar deportivamente, considerando que eso lo dan por descontado a raíz de sus registros en los cuatro años que lleva en el club. Los próximos días serán claves para definir este asunto, pues el inicio de la pretemporada está programado para el lunes 9 de diciembre en las instalaciones del Club Esther Grande de Bentín.

Por otro lado, de quedarse Barcos surge otra interrogante que tendrá que ser resuelta por el comando técnico de Néstor Gorosito. Además del ‘Pirata’, Alianza Lima cuenta con Paolo Guerrero, Matías Succar y Víctor Guzmán, dando por descontado que Pablo Sabbag y Cecilio Waterman continuarán con su futuro fuera de La Victoria. Este año el 3-5-2 permitió que los ‘Íntimos’ pudieran utilizar a dos centroatacantes, no obstante, el 4-2-3-1 del ‘Pipo’ solo dejaría espacio para uno.

Sumado a eso, existe la posibilidad de que Gorosito exija reforzar la zona ofensiva con otro ‘9’ extranjero, sobre todo si se van Sabbag y Waterman. Sea cual sea el desenlace de esto, lo cierto es que la continuidad de Hernán Barcos se explica desde otras aristas que exceden a lo deportivo. El ‘Pirata’ es sinónimo de respeto, liderazgo e identidad. Que tenga menos minutos que antes solo dependerá de la decisión del nuevo entrenador. Total, él ya demostró que puede ser útil desde donde le toque estar. Y si es con goles, mucho mejor.

Néstor Gorosito será clave para el armado del plantel de Alianza Lima para el 2025. (Foto: Getty Images)





