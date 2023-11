Christian Cueva llegó a Alianza Lima a inicios de marzo con un contrato de medio año bajo la promesa de ser el fichaje estrella que brillaría en Copa Libertadores. Sin embargo, a lo largo del Torneo Apertura y de dicho torneo internacional, no llegó a un buen nivel físico, padeció una lesión y no tuvo trascendencia en el equipo. Al iniciar el Torneo Clausura, una grave indisciplina puso en tela de juicio su continuidad, pero en La Victoria apostaron nuevamente por él y renovaron su contratación para el resto del año. Empezó a sumar más minutos, pero la lesión que aquejaba desde hacía meses atrás y la falta de físico no permitían que se asome a su mejor versión. A día de hoy, a puertas de las finales ante Universitario de Deportes, ‘Aladino’ quedará desafectado debido a aquella dolencia en la rodilla y su continuidad en el equipo íntimo de cara al 2024 parece inviable.

Los minutos perdidos Desde su llegada a Alianza Lima, Christian Cueva disputó 22 partidos (14 como titular) en la Liga 1 Betsson 2023 y 5 partidos (3 como titular) por la Copa Libertadores. En total, no sumó ningún gol ni ninguna asistencia en los dos torneos. En el Torneo Apertura, ‘Aladino’ debutó ante Sport Huancayo el 20 de marzo, jugó 19 minutos y no fue convocado en dos partidos consecutivos (ante Cienciano y Alianza Atlético) debido a problemas en la rodilla, luego volvió a perderse un cotejo (ante Mannucci) debido a suspensión por tarjeta roja y, finalmente, no fue llamado contra Deportivo Garcilaso ya que estuvo convocado al microciclo de la selección peruana. En total, ‘Aladino’ disputó 410 minutos de 1080 posibles, sin contar su ausencia obligatoria por su convocatoria a la selección. Por tanto, en el Torneo Apertura perdió 670 minutos con la camiseta blanquiazul. Ya en el Torneo Clausura, el volante creativo jugó los dos primeros encuentros ingresando en el segundo tiempo, pero no fue convocado ante Sporting Cristal y Sport Boys debido a una indisciplina que puso en riesgo su continuidad en el equipo íntimo. Su reaparición se dio hacia la quinta jornada en el clásico ante Universitario de Deportes. En esta segunda parte del campeonato, ‘Aladino’ sumó 719 minutos de 1710 posibles y tres veces jugó el partido completo (ante César Vallejo, Cusco FC y Alianza Atlético). En total, el volante nacional perdió 991 minutos en el Torneo Clausura. Si nos remitimos a la Copa Libertadores en la primera parte del año, el futbolista de 31 años jugó 244 minutos en cinco partidos de 450 posibles. Es decir, dejó de jugar 206 minutos. Cabe recordar que en dicha competencia internacional, incluso llegó a quedarse en el banquillo en el triunfo ante Libertad en Asunción. Entre toda esta estadística, Christian Cueva suma un total de 1867 minutos sin jugar que toman forma de un aproximado de 21 partidos no disputados desde su llegada al conjunto blanquiazul. Sin duda alguna, una cifra que no resultó conveniente para la dirigencia íntima considerando que el jugador fue una apuesta costosa y no resultó ganarse un lugar en el equipo titular ni marcar cierta diferencia cuando le tocaba ingresar. En total, Cueva jugó solo el 43% de los minutos de juego de Alianza Lima este 2023. ¿Se queda en el 2024? Hasta el momento, se conoce que Christian Cueva padece de una dolencia en la rodilla derecha que podría requerir de una operación, lo que tomaría un tiempo de recuperación prolongado y minimiza aún más las posibilidades de que Alianza Lima lo tenga en sus planes de cara al 2024. El vínculo del volante nacional con la institución íntima es hasta fines del 2023 y, desde el entorno del jugador, se pensaba que logrando ciertos objetivos podría ampliarse por un año más. Pero tomando en cuenta el presente del futbolista y la lesión que padece, parece inviable. Asimismo, cabe recordar que ‘Aladino’ pertenece a Al Fateh hasta el 2025. TE PUEDE INTERESAR Larriera, Fossati y una marcada paridad que intentarán romper en el Alianza - ‘U’

