Alianza Lima se encuentra como líder absoluto en la Fase 2 (ya le sacaron cinco puntos de ventaja a su más cercano perseguidor), luego de ganar por 1-0 a César Vallejo. El elenco de Carlos Bustos buscó los espacios, generó situaciones de peligro, pero fue hasta la entrada de Jefferson Farfán que se logró el marcador a favor. Esta entrega y humildad en el campo Hernán Barcos lo destacó.

Por ello, a través de su cuenta de Instagram, el delantero íntimo dedicó unas palabras para el equipo y agradeció el esfuerzo que siguen haciendo día a día para el logro de los objetivos. “Felicitaciones a este gran grupo, esto es Alianza Lima, a seguir trabajando con humildad. La entrega no se negocia”, escribió.

A ello agregó unas fotos del atacante recuperando el balón y celebrando con el plantel el gol del triunfo, marcado por la ‘Foquita’ a los 82′. Esta vez, Barcos no fue el autor de la asistencia, pero todo el elenco lo celebró como propio, pues con ese tanto los blanquiazules obtuvieron una ventaja de cinco puntos en la tabla de posiciones.

Hernán Barcos y su mensaje tras ganar a César Vallejo. (Foto: Instagram)

Palabra de goleador

Jefferson Farfán fue clave en el duelo contra César Vallejo, no solo por el gol, también por el impacto anímico que genera en el equipo. Esto se vio evidenciado a su ingreso al campo a los 73′ del compromiso, momento justo para cambiar la estrategia táctica del plantel y así buscar la victoria.

Su regreso a los escenarios deportivos causó gran alegría, por lo que el atacante no dudó en dedicar unas palabras de agradecimiento a todos aquellos que lo apoyaron en su recuperación: “Gracias a todos, a los que me apoyaron siempre, y a los que dudaron de mí también porque solo me hacen más fuerte cada día. La historia continúa. Arriba Alianza”.

Vale decir que el deportista de 36 años estuvo recuperándose en las últimas semanas de una lesión en la rodilla izquierda. Farfán tuvo mucha paciencia, trabajó muchos días en solitario y por fin pudo reforzar al equipo de sus amores, al que regresó en marzo de este año.





