Gol de Gabriel Costa para el 1-1 de Alianza Lima vs. Universitario. (Video: Gol Perú)

En el único remate al arco que tuvieron los íntimos, Costa se vistió de héroe y le dio un empate clave a Alianza de cara al ‘tri’, que puede concretarse este miércoles en Matute . El gol le devuelve el brillo al extremo de 33 años que esta temporada no la venía pasando nada bien. Diferentes lesiones y un bajón considerable en su rendimiento lo hacían blanco de las principales críticas por parte de los hinchas blanquiazules.

El ‘Gabi’ llegó esta temporada siendo uno de los principales refuerzos de Alianza, con un pasado previo en Matute, con roce internacional y en la selección. El hincha confió en que el extremo uruguayo nacionalizado peruano iba a ser uno de los titulares fijos en el ‘11′. Sin embargo, su rendimiento no fue el esperado, le costó encontrar de nuevo su ritmo y terminó perdiendo la posición, por encima de Aldair Rodríguez.

Tal es así, a falta de un partido para que acabe el año, Gabriel Costa tendrá su segunda temporada más baja, en cuanto a números y rendimiento, desde que empezó a jugar en Perú en 2014. Eso sí, más allá de que no está teniendo un gran año, el jugador íntimo puede ‘salvar’ el curso si Alianza logra el tricampeonato en Matute, ya que parte del título será gracias al empate agónico que marcó en el Monumental.

Números de Gabriel Costa en Perú PJ Goles Asistencias Minutos Jugados 2014 - Alianza Lima 42 13 4 2877′ 2015 - Alianza Lima 42 14 6 3269′ 2016 - Cristal 23 4 2 1374′ 2017 - Cristal 36 2 5 1647′ 2018 - Cristal 45 26 23 3806′ 2023 - Presente 30 5 3 1653′

Y es que pese a no tener su mejor rendimiento en el año, Gabriel Costa es un jugador de jerarquía, y así como lo hizo en Ate, en una sola jugada te puede cambiar un partido , eso te dan los nombres importantes como él. No por nada Larriera se alegró en demasía que él haya sido el autor del 1-1. “Encontramos ese gol que me pone muy contento por el futbolista que lo hizo. Gabriel Costa es un jugador y siento que se le ha castigado muchísimo”, dijo el charrúa sobre el momento del ‘Gabi’.













