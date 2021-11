Faltan solo días para que Alianza Lima y Sporting Cristal midan fuerzas para descubrir al nuevo monarca del fútbol peruano. Sin embargo, no todo es alegría en Matute, ya que el reciente brote de COVID-19 golpeó fuerte a los dirigidos por Carlos Bustos, aunque no por ello dejaron de automotivarse en una jornada que no inició con el pie derecho.

“Todos juntos somos más fuertes. Con la blanquiazul siempre, hasta el final”, sostuvo el cuadro de La Victoria en sus principales redes sociales, solo a horas de haber confirmado el brote de coronavirus que sufrió su plantel y que ocasionó que diez elementos del primer equipo sean separados hasta su alta médica.

Cabe destacar que Alianza Lima no pudo realizar sus entrenamientos rutinarios a raíz de esta noticia, por lo que el plantel completo perderá un día clave con relación a la preparación que venía cumpliendo para llegar de la mejor manera al cotejo frente a Sporting Cristal. De no mediar mayores inconvenientes, estos se reactivarían este jueves (este miércoles se realizarán las pruebas respectivas).

Ricardo Lagos, Erick Canales, Miguel Cornejo, Javier Navea, Arley Rodríguez, Axel Moyano, Carlos Montoya, José Gallardo, Sebastián Gonzales-Zela y Óscar Pinto fueron los jugadores que dieron positivo a la reciente prueba de descarte que se realizó en el club íntimo y, ahora, quedan a la espera de su recuperación para no quedar fuera de los Play Offs.

Las finales entre Alianza Lima y Sporting Cristal se jugarán el 21 y 28 de noviembre, ambos en el Estadio Nacional desde las tres de la tarde. El equipo que tenga mayor cantidad de puntos en los playoffs será proclamado inmediatamente campeón. En caso de empate de puntos (es decir, que cada club gane un partido o igualen en ambos) se consagrará campeón al equipo que tenga mejor diferencia de gol.

Los blanquiazules y celestes ya se han enfrentado dos veces en el año, dejando el mismo número de victorias para los de Roberto Mosquera, quienes esperan mantener la buena racha en 2021 contra los de La Victoria para hacerse con el bicampeonato nacional, tras la final ganada a Universitario en 2020.





