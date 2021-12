Palabras con mucha emoción. Alianza Lima anunció que Jonathan Lacerda no continuará la siguiente temporada. Si bien el club se mostró agradecido por la entrega dada en el campo, en la interna consideraron no continuar con el defensa uruguayo con miras a la defensa del título y la Copa Libertadores 2022.

Tras conocerse la noticia, Lacerda tardó unos días para decir ‘Adiós’ en sus redes sociales, ya que, como el propio jugador confesó, “jamás me gustaron las despedidas”. Junto al post también compartió las fotografías de él y su familia con la camiseta del cuadro íntimo, del cual ahora se considera un hincha más.

“Me despedí de mi familia a los 15 años, con una mochila llena de sueños e ilusiones, fue difícil, era un niño, pero tenía muy en claro lo que quería y nada, ¡nada me iba a detener! Hoy, casi 20 años después, aún no sé despedirme”, arranca su sentido mensaje en su cuenta de Instagram.

El mensaje de despedida de Jonathan Lacerda. (Foto: Instagram)

Asimismo, admitió que no esperaba irse tan pronto del club. “Me duele, me escondo, más aún cuando, en tan poco tiempo, ‘ustedes’ me hicieron sentir como un hijo, como un amigo, como un hermano, como un hincha más. Jamás me voy a ir, siempre seré parte de ustedes, estaré en cada partido, en cada pelota dividida, en cada despeje o en cada cierre, mis fuerzas estarán con ustedes, en todo momento”, continúan las palabras del zaguero.

Eso sí, afirmó que ”si mañana me necesitan, saben donde encontrarme, estaré para ustedes ‘siempre’, sin condiciones, sin peros, sin excusas, cuenten conmigo ‘siempre’. Saben que en estos momentos, escribo con el corazón, es innecesario vender humo, ya no serviría de nada”. Incluso, se disculpó por los mensajes que le dejaron y que no pudo contestar.

Finalmente, agradeció el cariño que le brindaron desde que pisó suelo peruano, por incluirlo en la ‘familia’ blanquiazul. “Gracias familia, no me voy, ustedes me robaron una parte del corazón, que se queda en Matute con ustedes”, escribió Lacerda, quien también incluyó la firma de su esposa y sus tres hijos.





