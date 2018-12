Leao Butrón publicó un emotivo mensaje para los hinchas blanquiazules en sus redes sociales. El arquero agradeció el apoyo incondicional al equipo y dijo que Alianza Lima seguirá peleando campeonatos como equipo grande que es.

"No es un momento muy fácil para dirigirme a todos ustedes pero cómo no lo voy a hacer si nos han acompañado siempre. Inclusive en el último partido en el Nacional, no terminamos como queríamos pero ustedes nos esperaron y nos brindaron todo su apoyo. Y así como los hinchas y la misma institución vienen mostrando un nivel espectacular los últimos años, nosotros los jugadores también debemos hacerlo", dijo el arquero.

"Nos hubiera encantado entregarles el título, fue un partido muy difícil y nos quedamos con la sensación de que pudimos dar más pero ustedes saben que hemos entregado absolutamente todo y que hemos dado absolutamente todo y hemos luchado hasta el final", añadió Leao Butrón.

El arquero dijo que a pesar de todo (perder la final ante Sporting Cristal) ha sido un año muy bueno. "Hemos dejado el nombre de Alianza Lima donde siempre debe estar, luchando los campeonatos como lo hacen los equipos grandes y esperamos así hacerlo siempre", afirmó.

Leao Butrón También felicitó a Sporting Cristal por el campeonato. "Creo que los campeones nunca deben ser discutidos, fueron justos campeones", dijo. "Les agradezco a todos su reconocimiento, su apoyo hasta el final y Arriba Alianza toda la vida", finalizó.