El último jueves, se conoció que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF), por el momento, no abrirá procesos disciplinarios contra los jugadores de Universitario de Deportes y Melgar que participaron en una pelea al final del partido que se jugó el miércoles 31 de julio de 2024 en el Estadio Monumental de la UNSA (ganó el local por 1-0). Miguel Grau, presidente de la CD-FPF, indicó que los informes del árbitro Jesús Cartagena son “incompletos y contradictorios” y espera una aclaración de los mismos por parte de la autoridad del encuentro y sus delegados.

Como era de esperarse, la decisión de la Comisión Disciplinaria de aplazar su decisión sobre la gresca en el Universitario-Melgar no ha caído bien en muchos. Uno de ellos es Leao Butrón, quien, a través de las redes sociales, ha elevado su voz de protesta, refiriéndose de forma indirecta al Club Universitario de Deportes.

En un mensaje que rápidamente se hizo viral, el exportero de Alianza Lima y de la Selección Peruana lanzó entre líneas una acusación hacia Universitario, sugiriendo que el equipo crema ha sido favorecido sistemáticamente tanto en el campo de juego como fuera de él.

“Sea en el campo de juego, en el VAR y, ahora en la Comisión de Justicia, este año el equipo beneficiado siempre será el mismo y, para pasar piola se quejan y lloran que todo lo que sucede es contra ellos, este campeonato es como el del 47 pero al revés, ya no tiene vergüenza!”, publicó Butrón en X (antes Twitter).

El reclamo de Leao Butrón sobre la demora en sanciones en el Universitario vs. Melgar se suma al de Tito Ordóñez, el delegado de Alianza Lima que también lanzó un fuerte mensaje contra la decisión de Miguel Grau. Para Ordoñez, en la CD-FPF vulneran el reglamento del campeonato.

“La Comisión Disciplinaria, presidida por Dr. Miguel Grau Quinteros, no suspendió ni abrió proceso a involucrados en gresca Melgar vs. ‘U’. Decisión de hoy genera un favorecimiento inaceptable, vulnera Art. 5 del Reglamento de Liga 1 y Art. 79 del Reglamento Único de Justicia Deportiva”, publicó Ordóñez.

El propio Ordóñez aseguró hace unos días que “la Comisión Disciplinaria presidida por Dr. Miguel Grau Quinteros, debió suspender preventivamente a los jugadores informados por gresca en Arequipa. De allí, determinar responsabilidad individual y aplicar sanciones. Que no hayan jugado no se computa, porque no están suspendidos”.

¿Cuándo vuelven a jugar Universitario de Deportes y Melgar?

Universitario de Deportes volverá a tener actividad cuando visite a Sport Huancayo, por la fecha 6 del Clausura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el domingo 11 de agosto desde las 3:15 p.m., se disputará en el estadio Huancayo y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

Por su parte, Melgar volverá a tener actividad cuando reciba a Comerciantes Unidos, por la fecha 6 del Clausura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el sábado 10 de agosto desde las 5:30 p.m., se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

Universitario y Melgar protagonizaron una pelea en el Monumental de la UNSA. (Foto: Agencias)

