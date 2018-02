La novela de los estadios parece que no acabará en este inicio del Torneo de Verano. El primer partido programado, entre UTC vs. Sporting Cristal , no se disputó este viernes, pues los escenarios inscritos por los cajamarquinos carecían de permisos. Dos clubes más corren el riesgo de tener inconvenientes para el desarrollo de sus partidos de local de la segunda fecha.



Ayacucho FC recibirá a Alianza Lima el 11 de febrero, pero sus dos estados anotados, 'Ciudad de Cumaná' y 'Manuel Eloy Molina Robles' de Huanta, no cuentan con la aprobación de las autoridades.

► Federación inhabilitó a UTC en el Descentralizado mientras no solucione problemas de estadios

Así lo confirmó Mario Maggi, miembro del equipo de licencias, en Canal N. Informó que el martes se realizará una inspección más. "Será el último día para ver si se han hecho todas las correcciones que habíamos indicado", indicó.

El estadio de Huanta fue elegido por Ayacucho FC para el choque contra Alianza Lima y sus otros partidos de la primera mitad del año. El 'Ciudad de Cumaná' se encuentra en mantenimiento, según anunció el presidente de los zorros, Rolando Bellido, en Correo.



Comerciantes Unidos es otro de los clubes que espera la aprobación de la Comisión de Licencias. Las 'Águilas Cutervinas' quieren recibir a la San Martín en Cutervo, pero la cancha sintética no cuenta con la calidad FIFA.

"Nosotros trabajamos bajo las sugerencias y recomendaciones de FIFA y Conmebol. Y en ese sentido, esa es la exigencia. Hasta el momento el único club que cuenta con esa certificación es Unión Comercio", puntualizó Maggi.