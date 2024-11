Desde que descendió a Segunda División en la temporada 2022, Ayacucho FC empezó una batalla legal contra la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para tratar de regresar a la Liga 1. La institución de Huamanga reclamó que no debía jugar la revalidación en ese año ante Unión Comercio (la perdió por un global de 4-2) y que en esa posición tenía que estar Sport Boys, debido a que le tenían que restar puntos en la tabla acumulada por unas sanciones relacionadas al pago de sus deudas. En noviembre de 2023, tras intentos fallidos en el TAS, la Comisión de Licencias de la FPF falló a favor de Ayacucho FC, pero la situación de los dos equipos no cambió. Después los ‘Zorros’ acudieron al Poder Judicial, que esta semana, en octubre de 2024, falló a su disposición en la demanda interpuesta y exige, en primera instancia, que regrese a la Liga 1. ¿Es posible? Depor te cuenta todo el caso.

Cronología del caso de Ayacucho FC

El descenso y el reclamo a la Federación

Ayacucho FC descendió a finales de 2022 luego de acabar en el puesto 17 de la tabla acumulada y perder la revalidación con Unión Comercio. Sin embargo, solo unos días después, emitió un reclamo a la Federación Peruana de Fútbol porque, según las bases, se le tenía que restar puntos a Sport Boys por infracciones del reglamento. A pesar de que el caso todavía no se resolvía, la FPF tomó la decisión de iniciar la Liga 1 2023 sin la presencia del cuadro ayacuchano, un hecho que indignó al presidente de Ayacucho FC, Rolando Bellido. “Aún no tenemos ningún resultado, presentamos la documentación necesaria para la apelación al TAS y estamos a la espera de la resolución de la Comisión de Licencias de julio, agosto, septiembre y octubre de 2022”, dijo el dirigente en enero de 2023.

Ayacucho FC antes de caer ante Unión Comercio en la revalidación en 2022. (Foto: Liga 1)

Los tres intentos fallidos en el TAS

A inicios de 2023, el club de Huamanga, mientras se alistaba para jugar la Segunda División, presentó una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por la resolución del Tribunal de Licencias que le otorgaba la Licencia A a Sport Boys. Asimismo, solicitó que el club ‘rosado’ sea retirado del Régimen Deportivo Excepcional y, por tanto, se decrete su descenso por incumplimiento de las bases del torneo. No obstante, el TAS falló a favor de la ‘Misilera’. “Se rechaza la apelación presentada por Ayacucho Fútbol Club. Se confirma la Resolución 027-TL-FPF-2022, de fecha el 26 de diciembre de 2022, dictada por el Tribunal de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol”, se lee en el comunicado del TAS a mediados de ese año.

El Régimen Deportivo Excepcional, que tenía la finalidad de ayudar a los clubes que tenían problemas financieros, hacía que ciertas sanciones que se habían impuesto se suspendan. Fueron tres veces las que Ayacucho FC reclamó en el TAS -en las dos últimas estuvo acompañado de la Universidad San Martín-, pero en ninguno tuvo éxito. “Se declara inadmisible la apelación presentada por San Martín y Ayacucho FC. Se resuelve ordenar que cada parte asuma sus propios honorarios legales y otros gastos en los que han incurrido en el presente procedimiento; y desestimar las restantes peticiones de las partes”, señaló el TAS a mediados de octubre de 2023. Cabe mencionar que, después el tercer intento en el TAS, Sport Boys dejó de estar en la pelea legal y solo quedaron Ayacucho FC y la Federación Peruana de Fútbol.

Comisión falló a favor de Ayacucho FC

A finales de octubre de 2023 se terminó el Régimen Deportivo Excepcional de Sport Boys y al mes siguiente, en noviembre, la Comisión de Licencias de la FPF le retiró los cuatro puntos a la ‘Misilera’. Sin embargo, esta quita de puntos no afectó la situación de ambos equipos en ese momento, por lo que los ‘rosados’ continuaron jugando en Primera División y los ‘zorros’ se vieron obligados a seguir participando en la Liga 2. El club ayacuchano exigió a la Federación Peruana de Fútbol que se ejecute lo dictado; pero nunca hubo una respuesta oficial en ese año. Recién a mediados de enero de 2024, la FPF envió una carta asegurando que no se podía ejecutar.

La situación generó tanto fastidio en el club de Huamanga que un grupo de hinchas llegó a las afueras de la Videna para solicitar al presidente Agustín Lozano la reposición del club ayacuchano en la Primera División en 2024. Los simpatizantes estuvieron con pancartas donde exigían justicia y que la FPF respete los reglamentos. Unas semanas después los hinchas hicieron un plantón en la Plaza de Armas de Huamanga. “Legalmente las resoluciones hacen que Ayacucho FC se encuentre en Primera, no tenemos por qué estar en esta situación. Es lamentable que hasta el momento no se haya cumplido con esto”, dijo Bellido a inicios de 2024. La FPF hizo caso omiso a los reclamos y Ayacucho FC se vio obligado a jugar en la Liga 2 a lo largo de este año.

Hinchas de Ayacucho FC a las afueras de la Videna. (Foto: Difusión)

Poder Judicial le otorgó una acción de amparo

Luego de que el TAS y la FPF no le dieran una solución, Ayacucho FC decidió ir al Poder Judicial y el miércoles 30 de octubre de 2024 el Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral – 3° Juzgado Civil falló a favor del club para otorgarle una acción de amparo y pueda volver a la Liga 1 en 2025. “Ordeno que los demandados ejecuten los alcances de las Resoluciones N° 003-TL-FPF-2023 de fecha 28 de febrero de 2023 y N° 004-TL-FPF-2023 de fecha 28 de febrero de 2023; que conlleva: 1) Actualizar la Tabla de Posiciones del Campeonato 2022, acorde con las sanciones impuestas al Club Sport Boys Association; 2) Decretar que el demandante Club Ayacucho FC mantiene la categoría en la Primera División del fútbol profesional peruano y con derecho a participar en el Torneo Liga 1 – 2025; y, 3) Incorporar al club demandante en el Torneo Liga 1 - 2025; con plena observancia de los fundamentos de la presente sentencia”, se lee en el documento.

El 31 de octubre, Rolando Bellido señaló que espera que esta vez la institución sí pueda regresar a la Primera División. “Hemos sido perjudicados durante aproximadamente dos años, pero venimos trabajando desde las divisiones menores y con nuestro complejo deportivo, que nos ha costado mucho sacrificio y esfuerzo en la región de Ayacucho”, dijo a Ovación. “Ayacucho FC siempre ha respetado todas las instancias correspondientes en la FPF, y eso viene dando resultados. Tenemos la plena seguridad de que esta medida será acatada por la FPF”, añadió al respecto.

El dirigente del cuadro ayacuchano aseguró que la institución “siempre ha respetado todas las instancias correspondientes en la FPF, y eso viene dando resultados”. Por otro lado, expresó que ya está preparando al equipo de cara a la próxima edición de la Liga 1. “Es complicado mantener la organización de un club profesional, pero el apoyo de la gente nos dio el respaldo para luchar en esta Liga 2 y regresar a la Primera División”, agregó. Finalmente, dijo que el club mantiene “una organización para jugar en la Liga 1, con infraestructura propia y jugadores de nuestras canteras, y esperamos la buena predisposición de las autoridades de la Liga 1″.

Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral – 3° Juzgado Civil ordenó regreso de Ayacucho FC a la Liga 1. (Foto: Difusión)

Voces de especialistas sobre el tema

Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), explicó el significado de la acción de amparo que obtuvo Ayacucho FC. “Una acción de amparo se presenta cuando consideras que han violado uno de tus derechos fundamentales. El juzgado debe analizar si es que hay una vulneración, y estos casos sí o sí no forman parte de las prohibiciones de FIFA porque están en juego denuncias contra derechos fundamentales. Cuando hay una violación de estos derechos, o temas penales o temas laborales de futbolistas o entrenadores, se permite ir a la justicia ordinaria”, comentó al respecto.

“Ayacucho presentó su caso al Juzgado y el Juzgado ha emitido una sentencia en primera instancia. Ojo, no es definitiva. Pero al ser una acción de amparo, la Federación está obligada a acatarla, o también puede apelar y de repente mañana o en unos meses vamos a ver que se revocó la sentencia. Este caso puede llegar hasta el Tribunal Constitucional. Todavía no ha terminado, pero mientras tanto la Federación tiene que acatarlo porque de lo contrario entraría en un tema llamado desacato de la autoridad, y eso podría traer problemas penales a los involucrados, que en este caso son Agustín Lozano y Sabrina Martín, las dos personas que el juez menciona”, agregó Baldovino.

El asesor legal de la Safap apuntó que, si bien el juez ordenó que se incluya a Ayacucho FC en la próxima edición de la Liga 1, el club ayacuchano todavía tiene que pasar por un proceso de licencia. “Si no lo hace, los demás clubes serían discriminados y Ayacucho una de las cosas que ha denunciado es que lo están discriminando. Tiene que pasar por un proceso de licenciamiento y además sus directivos pueden ser sancionados porque, en interna, cuando presentaron su solicitud de licencia en 2022 para jugar la Liga 1, ellos firmaron una declaración jurada de que no iban a recurrir a la justicia ordinaria. Al final sí lo hicieron. Le dio la razón el juzgado, pero los pueden sancionar administrativamente porque no cumplieron con lo que prometieron. Vamos a ver cómo reacciona el área legal de la FPF, pero, hasta ahora, la defensa de la FPF prácticamente ha sido nula. Por ahora, la FPF tiene que acatar, pero eso no le quita el derecho de apelar. Tiene que ir por los dos caminos, salvo que encuentre un tema legal, o medida cautelar, que permita dejar en stand by la decisión del juez hasta que quede consentido. Me imagino que la FPF hará algo para evitar la ejecución inmediata. Porque qué pasa si reponen a Ayacucho y el Tribunal Superior dice en última instancia que Ayacucho no tenía razón”, sostuvo.

Finalmente, Baldovino recordó el caso de Deportivo Wanka. “El caso bandera que hubo en el fútbol peruano fue el de Wanka. En el 2004, cuando Wanka pierde la categoría, sus directivos denunciaron penalmente a Manuel Burga y a los directivos de la Federación. La. Federación, aplicando la norma FIFA, excluyó del sistema a Wanka. Wanka se fue a un Juzgado, el tema llegó hasta el Tribunal Constitucional y el Tribunal dijo que se habían violado los derechos fundamentales de Wanka y que la norma FIFA en estos casos no estaba por encima de la Constitución. No lo repusieron en la práctica a Wanka porque el club había desaparecido cuando se dio el fallo en 2008, pero quedó el precedente”, sentenció.

Jaime Talledo De Lama, experto en Derecho Deportivo y socio líder de la práctica de Derecho Deportivo de Stucchi Abogados, destacó que el ordenamiento deportivo, por muy privado que sea, no está al margen del sistema jurídico general. “Ayacucho ha iniciado un proceso de amparo, un proceso constitucional. Ayacucho ha ido al Juzgado y el Juzgado le ha dado la razón: ha sentenciado en primera instancia que Ayacucho debe volver a Primera División. Ordena a la Federación que lo incluya en el campeonato de 2025. Ayacucho es parte del mundo del fútbol y por lo tanto está prohibido de ir a los tribunales ordinarios, ese es el argumento. Pero en la normativa privada no se puede hacer algo que va en contra de la Constitución. Eso es claro. El sistema jurídico deportivo no es una isla jurídica, no está exenta del control constitucional”, manifestó.

¿Qué es lo que seguirá en el caso después del primer fallo del Poder Judicial? “Seguiría una sentencia de segunda instancia, que la tiene que dar una sala superior porque esto es primera instancia, es un juez único, de un juzgado, y lo siguiente es que si alguna de las partes cree que tiene un agravio constitucional, vayan al Tribunal Constitucional. Ahí termina el asunto. Pero es un camino largo. Eso sí, cuando se trata de derechos constitucionales, la apelación no se da normalmente con efecto suspensivo, tendría que ejecutarse directamente. Es algo que no sé cómo va a resolver la Federación, si se va a declarar en rebeldía frente a una sentencia judicial o si la va a aplicar con salvedades. No es un problema menor el que le caer a la Federación respecto a la organización del torneo del próximo año. Hay mucha incertidumbre. Entiendo que la salida más sencilla, porque no es la primera vez que sucede, es que se ponga a un equipo más en el torneo. Dependerá del camino que quiera tomar la Federación. Me parece que no irá por una apelación, sino por una nulidad de la sentencia, como si nunca hubiera existido”, concluyó.

El abogado Julio García, por su parte, contó por qué Ayacucho FC tuve que recurrir a la justicia ordinaria. “Ya no había dónde quejarse, no había nadie que ordenara la ejecución y se hizo un amparo porque según la constitución peruana uno tiene que tener derecho siempre a que alguien lo atienda. Ya no se podía ir al TAS porque no es órgano de ejecución. ¿Qué pasa cuando hay un laudo del TAS y la Federación se resiste a ejecutar? Se va al Poder Judicial. Eso establece la ley de arbitraje. La Federación pueden apelar, debería resolverse en poco tiempo y eventualmente el tema puede llegar al Tribunal Constitucional. Ya depende de la Federación si quiere seguir por esa vía y sentar un precedente”, comentó a Ovación.

Alianza Lima descendió en 2020, pero apeló al TAS y regresó a Primera. (Foto: Liga 1)

Otros ascensos que se resolvieron en la vía legal

En los últimos años existieron clubes que lograron revertir su situación mediante la vía legal. Uno de los casos más recordados es el de Alianza Lima, que descendió en noviembre de 2020 tras perder en la última fecha del campeonato ante Sport Huancayo. La institución blanquiazul pedía que le resten puntos a Carlos Stein porque la demora en diferentes pagos a sus jugadores ya venía siendo reiterada. En primer lugar, el reclamo fue desestimado por la Federación Peruana de Fútbol, pero luego el TAS le dio la razón al club victoriano. La quita de unidades a Stein le permitió a los de La Victoria continuar en Primera División.

A inicios de 2022, el TAS devolvió a Deportivo Binacional a la Primera División después de fallar a su favor y determinar que el conjunto de Puno dispute la Liga 1 de ese año en lugar de Cusco FC, que descendió a la Segunda División. “Se declara admisible la apelación presentada por Deportivo Binacional en el procedimiento TAS”, señaló el TAS en el documento. Fue el segundo año consecutivo en que el Tribunal de Arbitraje Deportivo cambiaba el descenso por la incorrecta aplicación del reglamento por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Es necesario recordar que el caso de Ayacucho FC es similar, pero no es igual porque, a estas alturas, está en la Justicia del Perú.





