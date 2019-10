La felicidad de Bengoechea por el gol de Quevedo con la Selección y por la victoria ante San Martín

No pudo ocultar su felicidad. Pablo Bengoechea no solo se mostró orgulloso por la victoria que consiguió Alianza Lima ante San Martín, sino también por el gol de Kevin Quevedo con la Selección Peruana Sub 23. El estratega, ahora, recibirá con los brazos abiertos la incorporación del goleador íntimo, con la convicción de seguir sumando para apoderarse del Torneo Clausura. Aquí sus mejores textuales durante la conferencia de prensa.

- "La característica de Balboa es el sacrificio. Es un delantero de mucho esfuerzo. Por suerte es delantero y hace goles. Estamos muy contentos, al igual como lo estamos con Federico y Felipe".

- "Nosotros estamos contentos por la victoria que obtuvimos. En algún momento, hubo mucha gente desde afuera reclamando por la decisiones del árbitro.. Debemos dejar tranquilo al arbitraje. La jugada más dudosa fue la que protagonizó Leo Butrón. Pudo haber pitado la falta, pero todo continuó. Si cobró o no la mano, no es mi problema. Si se equivocó a favor nuestro, está mal. Yo solo espero que los árbitros no se equivoquen".

- "Sigo pensando lo mismo con respecto al arbitraje. Pasa que siempre hubo errores para el mismo lado".

- "Defensivamente, siempre queremos mejorar. Tratamos de que no nos generen mucho. Sabemos que todos arriesgan al máximo para evitarlo. Yo estoy muy contento con los jugadores de Alianza Lima. Ante cualquier momento, siempre dan la cara".

- "Sé que Quevedo marcó un gol y Fuentes jugó. Cuando se fueron de acá, les dijimos que aprovechen las máximas ocasiones. Lo más lindo para un futbolista es ser citado para la selección de su país. Ya se tienen que meter en la cabeza que el viernes jugamos contra Mannucci".

- "Sabemos que tienen buenos futbolistas, pero confiamos en el potencial de nuestros jugadores. Tenemos vergüenza de haber perdido el clásico ante Universitario. Ahora, vamos a ver si logramos sumar una victoria más".

- "Beltrán tenía amarilla y lo vi haciendo cosas que le pedí. No quería que se sacara la segunda amarilla y, por eso, hicimos la variante. Hace mucho tiempo no jugaba de volante. Pero estamos conformes. Rinaldo ingresó, porque es un jugador muy importante para nosotros".

