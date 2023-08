Si bien en el plantel blanquiazul no hay un ‘charrúa’ que conozca de cerca el trabajo de su nuevo entrenador, en el fútbol peruano sí lo hay. Se trata de uno que tuvo pasado aliancista, pero ahora defiende al Cusco FC, curiosamente el rival al que Larriera enfrentará en su debut como DT blanquiazul. Hablamos de Felipe Rodríguez, quien fue dirigido por el uruguayo en Defensor Sporting (2014-2015) y Godoy Cruz (2017-2018). ‘Felucho’ describió como juegan los equipos de Larriera, lo consideró como su padre en el fútbol y uno de los mejores entrenadores que ha tenido en su carrera deportiva.

Mauricio Larriera, flamante técnico de Alianza Lima, estará nuevamente en el fútbol peruano. ¿Qué recuerdos de él en Defensor Sporting?

Cuando comencé a tener mis primeras armas en Primera División, Mauricio me potenció y creyó en mí.

¿Cómo así?

Yo jugaba en Primera División (Boston River, Cerro, El Tanque Sisley), pero no destacaba. Fue Larriera quien me llevó a un club grande de Uruguay como es Defensor Sporting.

Eso te valió para consolidarte...

Sí, y después de esos años que me dirigió (2014 al 2015), el club me vendió a México. Jugué en Chiapas. Mauricio es como un padre futbolístico para mí.

Veo que también te dirigió en Godoy Cruz, según tu hoja de vida futbolística...

Tuve la suerte de tenerlo nuevamente en Godoy Cruz. Me tenía mucha confianza. Eso me ayudó mucho en el fútbol.

¿Qué sensación te deja verlo nuevamente en Alianza Lima como entrenador principal?

Me siento muy contento que haya llegado a Alianza, todos saben el cariño que tengo por el club.

¿Cómo juegan los equipos que conduce Larriera?

Tiene un esquema definido. Obviamente, ha cambiado mucho desde que me dirigió, ganó hace poco con Peñarol. Es un técnico innovador, estará bueno verlo en el fútbol peruano.

¿Es un técnico que apuesta por hacer jugar a los jóvenes?

Apuesta por los jóvenes, pero por los que están bien, los que considera mejor para su idea de juego.

Fue asistente técnico de Gerardo Pelusso, otro histórico del fútbol uruguayo...

Sí, en Alianza Lima (2007). Para mí, Mauricio Larriera y Pablo Peirano (actual técnico en Cusco FC) son los dos mejores entrenadores que he tenido a la largo de mi carrera como futbolista. Son entrenadores que dan confianza al futbolista.

Faltó que te dirija Gerardo Pelusso...

Sí, me quedó la espina que no me haya dirigido Pelusso, ya que fue el técnico que trabajó justamente con Mauricio Larriera y Pablo Peirano.

Larriera ya está en Lima y marcará su debut con el buzo de Alianza justamente contra Cusco FC, el próximo domingo 13 de agosto en el Cusco...

Espero que le vaya bien, pero menos contra nosotros. Siempre hablamos por teléfono. Es una persona que quiero mucho. Es muy respetuoso, educado, estoy seguro de que le irá bien en el fútbol peruano.

