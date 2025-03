Luego de eliminar a Boca Juniors de la Copa Libertadores en la misma Bombonera, el foco en Alianza Lima está puesto en Sporting Cristal, su rival por la fecha 4 del Torneo Apertura. No hay tiempo para descansar y eso lo sabe bien Fernando Gaibor. En la previa del compromiso contra los celestes, el volante blanquiazul se refirió a la seguidilla de partidos que les toca afrontar entre ambos torneos e hizo un llamado a las autoridades que organizan el campeonato para tener en cuenta este tipo de detalles.

“Cuando jugamos en Trujillo, días atrás tuvimos un partido de Copa, y eso termina afectando porque el jugador no se va a recuperar del todo. Debe haber un poco de flexibilidad en eso, en entender que no solo estamos representando a Alianza, sino a todo el Perú en un torneo internacional, y hay que darle la importancia que eso requiere”, expresó el mediocampista de 33 años en Ovación.

En opinión de Gaibor, Alianza Lima ha tenido que sobrellevar la seguidilla de partidos alternando a su equipo principal para no sufrir el desgaste físico. Si bien eso les ha traído buenos resultados en la Copa Libertadores, donde están próximos a disputar la Fase 3 ante Deportes Iquique, en el Torneo Apertura ya sufrieron su primera derrota y están a tres puntos del líder Melgar.

Fernando Gaibor es uno de los refuerzos que Alianza Lima trajo para esta temporada.

El presente de Gaibor

Más allá de los elogios y las felicitaciones recibidas debido al buen momento de Alianza Lima en al Copa Libertadores, Gaibor tiene los pies sobre la tierra y es consciente de que pueda dar todavía más. El ecuatoriano recordó el difícil inicio le tocó vivir cuando llegó a Matute y asegura que con el tiempo podrá rendir a un mejor nivel individual.

“Estamos viviendo un bonito momento como para que cada uno de los jugadores saque su mayor nivel, rendimiento. A mí me tocó vivir una situación desafortunada con mi mano, ya que la primera semana que llegué, me fracturé en el entrenamiento, me perdí amistosos, y yo me tuve que ir metiendo al apuro para estar pronto a la competencias. En varios partidos no participé y eso afecta un poco el ritmo, soy un jugador con trayectoria y a dar lo mejor de sí. Hasta ahora voy bien”, expresó.

También se refirió al sorpresivo cambio de aquero que hizo Boca Jrs. en el duelo de vuelta. “Sorprendió porque es algo que no te lo esperabas, pero nosotros estábamos enfocados en clasificar y en ese momento no le das mucha importancia a ese tipo de detalles. El equipo estuvo fuerte mentalmente en todo momento”m afirmó.

¡¡APOYO INCONDICIONAL!!



Desde la concentración los jugadores de Barcelona apoyando a su ex compañero Fernando Gaibor, en el penal que ejecutó en esta noche por la Copa Libertadores. pic.twitter.com/l7FspYWsAm — Fútbol 17 ⚽ (@Futbol17_ec) February 26, 2025

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego clasificar a la Fase 3 de la Copa Libertadores al eliminar a Boca Juniors, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Sporting Cristal, por la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho compromiso está programado para el sábado 1 de marzo desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional.

En cuanto a la transmisión del partido, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del encuentro, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.