En ese sentido, Depor conversó con Carlos Caro, asesor legal de la FPF, quien explicó en qué consiste dicho cambio y por qué estos equipos de oposición necesitan permitir el ingreso de las cámaras de 1190 Sports para evitar reprogramaciones y un escenario de conflicto peor. “De esta manera se busca destrabar el problema de los derechos de transmisión”, expresó.

Modificaciones al reglamento de la Liga1 Betsson 2023



¿Cómo explicar el allanamiento de la Fiscalía a las oficinas de la FPF?, ¿se ajusta a la legalidad?

El fiscal está investigando el caso. El denunciante, que fue la ADFP, señala que los clubes están siendo presionados para someterse al contrato de derechos de transmisión de 1190. Esa es la base, se ha pedido información de años anteriores, la FPF entregó lo que tenía a la mano, pero pidió más plazo para entregar lo demás, como es normal. Pero el fiscal no dio plazo porque pensaba que algo ocultaba y prefirió ir a la FPF para hacer el allanamiento. La FPF no tuvo ningún problema y el señor Lozano lo atendió. El fiscal no encontró nada. Se han llevado papeles que no estaban buscando. Pensaban encontrar información cuestionable de algún tipo. No tenemos problema con el allanamiento, porque es una diligencia de búsqueda de pruebas. El fiscal se ha decepcionado porque esperaba encontrar una cosa diferente a lo que encontró.

La FPF dijo que se pidieron los contratos que los clubes firmaron con 1190...

La fiscalía ha pedido mucha información, dentro de eso están los contratos que ha celebrado la FPF en los últimos años. Evidentemente, era lo que estaban buscando.

Señalan también que esto podría estar orquestado por los clubes de oposición...

Consideramos que sí, porque los abogados del Consorcio son los mismos abogados de la ADFP, son los mismos del club Alianza Lima. Si son todos los mismos, todos quieren lo mismo. Y son precisamente aquellos que no quieren respetar el reglamento.

Esta disputa de los derechos ha traspasado al tema deportivo y se han visto reprogramaciones de partidos, ¿cómo destrabar este problema?

El tema legal está por un lado. La FPF tiene dos medidas cautelares que sostienen su punto de vista. El Poder Judicial ha ordenado que estos derechos de transmisión le pertenecen a la FPF y que los contratos celebrados con terceros, como Consorcio, no tienen ningún valor. Es es la foto judicial. Entonces, debido a que algunos clubes han sido renuentes a respetar la orden judicial se ha modificado el reglamento. Con la modificatoria del reglamento aprobada la semana pasada, lo que se tiene es que si un club no facilita la transmisión porque no deja entrar las cámaras, el partido se suspende y se hace una segunda convocatoria. Se abre una fecha nueva, ya organizada por la FPF a cuenta y costa del club infractor, y si el club infractor no juega, walkover. Esa es la nueva regla. Esto va a destrabar el problema.

Bajo esa regla, Alianza Lima y el resto de clubes que ya tienen un W.O. encima estarían condicionados a un segundo walkover y enfrentarían un posible descenso...

Si se produce un segundo walkover, se aplica descenso. Esa es la regla. La consecuencia es clara. Aplica lo mismo para todos. Si no se produce un partido porque el club local no facilita la transmisión, se suspende, se hace segunda convocatoria, y si no se presenta, W.O.

¿Por qué este cambio de reglamento ahora en plena competencia?

Porque nadie preveía que había un grupo de clubes que no iba a cumplir el reglamento. Es por esa razón. Si ellos respetaran el reglamento, no haría falta una regla así. El reglamento es claro, ese cambio se da por obra de ellos y no porque la FPF quiera.

¿Se le ha comunicado a los clubes?

Así es, ya se les notificó.

¿Qué respuesta recibieron?

Como hemos visto, esto ha sido aprobado por la Asamblea de Clubes, lo que significa que la mayoría está de acuerdo y porque la mayoría están respetando las reglas.

Pareciera que el conflicto por los derechos de transmisión ha llegado hasta un punto de retorno...

Anteriormente, era un escenario en el cual los clubes se metían la plata al bolsillo pagada por el Consorcio. Ahora no es así, ahora tiene que haber transparencia . Como hay transparencia, no les gusta a los clubes que quieren seguir con el viejo modelo, con el cual yo negocio un contrato bajo la mesa, meto una plata al bolsillo y otra no. Esta es una lucha contra la corrupción en el fútbol.

Desde la FPF han dicho que van a defender el contrato con 1190 ante una posible salida de esta empresa del mercado peruano por la negativa de los clubes de oposición...

Más que el contrato con una empresa, es el modelo FIFA y Conmebol, el modelo que ha permitido el crecimiento del fútbol. Es un modelo transparente. Antes habían 19 contratos, y ninguno lo conocía. Lo que hacían los clubes era presentar una declaración jurada y decir ‘por si acaso me pagan tanto’; pero no enseñaban su contrato por un tema de confidencialidad. Ahora es un solo contrato abierto, todos saben lo que gana el otro. No puede ser que en un solo partido entre un club grande y otro chico, el club grande cobre siete u ocho veces más que el club pequeño. Se busca la democratización del fútbol peruano.

Parte del argumento de los clubes de oposición es que no pueden confiar en una persona cuestionada e investigada como Agustín Lozano...

El señor Lozano no es la FPF. En este momento ocupa la presidencia de la Federación, que es un cargo renovable. No estamos defendiendo a Lozano ni su junta directiva, lo que estamos defendiendo es un modelo de gestión que está basado en la FIFA y la Conmebol. Si mañana está el señor Lozano, es un tema indiferente. Estamos hablando del crecimiento del fútbol peruano.

El peor escenario sería un torneo sin Alianza, Cienciano ni Melgar, ¿cuánto afecta esta situación a la Liga 1 como producto?

Sin duda le hace daño al fútbol peruano, pero entendemos que esto es una transición. Y como tal, cuesta la adaptación al modelo. Creemos que lo que estamos viendo y viviendo es solo eso y no otra cosa. La transición se debiera superar en los siguientes meses. Ningún sistema futbolístico puede convivir con conflictos legales como estos.

Algunos clubes expresaron su intención de ir al TAS para anular los W.O. del inicio del torneo y volver a jugar...

Para nosotros es una posibilidad remota de que esto pueda acontecer; sin embargo, todos tienen derecho a la acción. Si lo hacen, la FPF hará su derecho a la defensa. Veremos qué es lo que plantean y de acuerdo a eso la Federación se defenderá.

