Alianza Lima y su fuerte crítica en contra del arbitraje peruano: “Nos están perjudicando fecha tras fecha”

A lo largo de las últimas fechas, Alianza Lima mostró su incomodidad por las decisiones que tomaron algunos árbitros y, según la institución, perjudicó al equipo de Pablo Bengoechea. Primero, fue el propio técnico el que hizo extensivo su molestia. Ahora se sumó el gerente deportivo, Gustavo Zevallos.

Para Alianza Lima, el árbitro que los dirigió ante UTC en Cajamarca, Jesús Cartagena, no cobró un penal claro en contra de Adrián Ugarriza y también no sancionó bien la falta en contra de Felipe Rodríguez (exigieron expulsión). Consecuentemente, los íntimos se llevaron solo un empate ante la escuadra de Franco Navarro.

"Realmente mortifica que semana a semana nos veamos perjudicados por los arbitrajes. Frente Cantolao y Deportivo Municipal fueron muy reglamentaritas y rigurosos con Alianza Lima. Eso me parece muy bien, pero lo mismo debió mostrar Jesús Cartagena en el duelo contra UTC", afirmó Zevallos en diálogo con Radio Ovación.

"No le cobraron un clarísimo penal a Ugarriza y tampoco expulsaron a Murrugarra por una falta contra Felipe Rodríguez. No entendí el criterio, pero no puede ser posible que nos estén perjudicando fecha tras fecha. Acá no pedimos que nos favorezcan en sus cobros, sino que sancionen lo justo", agregó el directivo de Alianza Lima.

En la próxima fecha, Alianza Lima chocará contra Real Garcilaso en Matute. Luego, los de Pablo Bengoechea se medirán ante Universitario de Deportes en un nuevo clásico.

Ángel Comizzo en conferencia de prensa. (Prensa 'U')

