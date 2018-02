Alianza Lima: el fuerte mensaje de Pablo Bengoechea para Kevin Quevedo [VIDEO]

Pablo Bengoechea rompió los esquemas y dedicó varios minutos para hablar de Kevin Quevedo. El DT de Alianza Lima quiere verlo triunfar y por eso dejó un fuerte mensaje para el jugador en la conferencia de prensa que brindó en Matute.

"Él lo tienen bastante claro, sería importante que le pregunten a él así yo me entero si entiende el mensaje. Él tiene que seguir creciendo en responsabilidad, en profesionalismo, en físico y en eso está", añadió el DT blanquiazul.

Pablo Bengoechea: "No voy a ser tan tonto de armar el peor equipo para Alianza Lima"



El entrenador dijo que su jugador tiene muy claro, desde que llegó a Alianza Lima, lo que hay que hacer para ser un futbolista profesional. "Sabe lo que hay que hacer para tener una carrera larga y no una carrera de meses o de dos temporadas. Eso no es ser futbolista, eso es ser momentáneamente futbolista", afirmó.

"No hay duda que muchas cosas a veces no ayudan. El entorno a veces no beneficia. Él se tiene que aislar, tiene que saber que es un chico de 20 años con muchos privilegios por ser futbolista", señaló Pablo Bengoechea.

"Tiene que tener una vida muy diferente a los otros chicos de 20 años que no juegan al fútbol, que no son futbolistas profesionales. No es la misma vida, va a depender de él qué camino quiere elegir", dijo.

Pablo Bengoechea declaró que Kevin Quevedo tiene condiciones impresionantes. "Tiene velocidad, técnica, define muy bien, es un jugador guapo y también recibe muchos golpes. Tiene todo para hacer una gran carrera, va a depender de lo que él elija", finalizó.

