Por la tarde De Santis llegó al estadio de Matute y tuvo su primer entrenamiento al mando del técnico Alejandro Restrepo. Mañana el equipo jugará ante Sporting Cristal por la fecha 7 del Torneo Apertura, pero él aunque quisiera todavía no podrá aportar su granito de arena en la búsqueda de la victoria ya que primero deberá de quedar habilitado y eso se recién se dará cuando adquiera la nacionalidad y deje de ocupar plaza de extranjero. Su debut se daría en la fecha 9 cuando reciban a Los Chankas.

Cabe recordar de que el futbolista de 21 años firmó contrato con Alianza Lima hasta fines de la temporada 2024 y que lo hizo en condición de agente libre tras resolver de mutuo acuerdo el contrato que lo unía con el Boavista de Portugal hasta fines del año 2025. Antes de unirse al cuadro de La Victoria el delantero tuvo diálogo exclusivo con diario Depor y mencionó que su objetivo inmediato será poder gozar de la regularidad de juego que no tuvo últimamente en su anterior equipo en Europa.

“En Boavista me fue bien, aunque, en los últimos meses no jugué lo que yo pensé que iba a jugar, entonces tomé la decisión de que me rescindieran el contrato para ver mejores cosas. No tenía la posibilidad de salir, pero el presidente del club me dio la oportunidad. Él sabía que no iba a jugar y por esa razón me dio la oportunidad. Espero poder jugar más y tener la continuidad que necesito” , le dijo Jeriel De Santis a Depor el pasado 27 de febrero a través del hilo telefónico.

El 2 de marzo el club Alianza Lima le anunció como su nuevo refuerzo. “ ¡Bienvenido al más grande, Jeriel! " . “ De Santis es blanquiazul ”. Se escribió en las redes sociales del equipo victoriano. El 4 de marzo el futbolista viajó a su natal Venezuela para lograr una documentación fundamental en el proceso que sigue en Perú para adquirir la nacionalización. Luego de unos días en Caracas, volvió a Lima el 6 de marzo y ayer continuó con toda la gestión. El proceso está en marcha.

Alejandro Restrepo decidió por Gabriel Costa

En el entrenamiento que se desarrolló ayer en Matute, el penúltimo antes de enfrentar a Sporting Cristal, Alejandro Restrepo optó por sostener el sistema 3-5-2, pero esta vez consideró a Gabriel Costa en el equipo titular y no a Jesús Castillo, quien ocupó la posición en la práctica del día miércoles en EGB. El colombiano, con esta decisión, opta por no modificar el equipo que perdió en Tarma contra ADT, excepto Franco Saravia quien está suspendido por expulsión. En su lugar irá Ángel de la Cruz.

Hoy por la tarde se llevará a cabo la última práctica en el estadio de Matute y tras ello quedará definido el equipo y el resto de futbolistas que concentrarán para el duelo con Cristal que es muy vital poder ganar para no alejarse de los equipos que están en los primeros lugares de la tabla de la Liga 1. Alianza formaría con Ángel De La Cruz; Jiovani Ramos, Renzo Garcés y Juan Pablo Freytes; Kevin Serna, Adrián Arregui, Sebastián Rodríguez, Gabriel Costa, Jhamir D’ Arrigo; Cecilio Waterman y Hernán Barcos.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal se jugará en el Estadio Nacional y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. Además, cuentan con una versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.com-

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El duelo de Alianza Lima y Sporting Cristal está pactado para dar inicio este sábado 9 de marzo desde las 8:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 10:00 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 9:00 p.m., en México a las 7:00 p.m., mientras que en España a las 2:00 a.m. del domingo 10.





