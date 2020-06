Alianza Lima se alista con todo para el regreso de la Liga 1. Sin embargo, lo duelos se disputarán sin público y sin localía, por lo que queda en el aire qué pasará con aquellos que pagaron por su Abono Blanquiazul. Al respecto, el gerente de Marketing del club, Diego Montoya, explicó que se le brindará tres opciones a sus abonados para que elijan.

“Para nuestros abonados les plantearemos en algunos días más hasta tres opciones. La primera es una sorpresa, sobre todo pensando en premiar la fidelidad y compromiso del hincha, que estamos seguros que la tomarán; la segunda, pasar el abono para la próxima temporada y la tercera, la devolución del dinero”, indicó el directivo para Los Renegrones.

Asimismo, manifestó la importancia que tiene ahora su departamento con la hinchada, tras una larga para de actividades. “Agradecemos al hincha por el apoyo y por su compromiso con Alianza para comprar los productos. Aproximadamente se han vendido 16 mil mascarillas y se seguirán vendiendo, y 825 saludos por el ‘Día del Padre’”, agregó.

Montoya no precisó si todos los partidos de Alianza Lima se disputarán en el estadio Alejandro Villanueva, lo que podría dificultar algunos detalles logísticos. ”Hemos pensado en activaciones para colocar en el estadio y que el ambiente sea mejor en los partidos ahora que no habrá gente, pero no sabemos si vamos a jugar en Matute. Me parece que eso no se dará y eso nos limita a hacerlo porque tendríamos que trasladar todo de estadio a estadio”, manifestó.

Alianza Lima tiene una deuda grande con la hinchada. Con solo siete puntos en la tabla de posiciones, los íntimos buscarán retornar a la senda de la victoria y así pelear por el título a finales de año. No debe olvidar su participación en la Copa Libertadores, donde no ha logrado sumar triunfos desde hace varios partidos.

