En el último encuentro de Alianza Lima en el Torneo Clausura, ante Sport Boys, Peruzzi fue clave en los dos primeros goles ‘íntimos’. A los 16 minutos de iniciado el partido, el lateral salió jugando desde el fondo del campo para, a diez metros de la zona de ataque, brindarle un pase perfecto a Aldair Rodríguez, quien terminó habilitando a Cristian Benavente. El ‘Chaval’ completó la jugada abriendo el marcador y anotando su sexto gol de la temporada.

En tanto, a los 39′, nuevamente, el nuevo fichaje blanquiazul logró asociarse con Hernán Barcos, quien se tomó el tiempo necesario para controlar el balón, levantar el rostro y darle una asistencia a Pablo Lavandeira, uruguayo que en todo momento estuvo atento a la jugada. Así, el volante no perdonó y dejó sin reacción a Patricio Álvarez. ¿Cuánto fue la efectividad en pases de Peruzzi durante el partido? Llegó al 83% y recibió un puntaje de 6.8, según Sofascore.

Hasta el momento, desde su debut ante Atlético Grau -el cual se dio apenas siete días después de llegar a Perú, Peruzzi ha sumado dos encuentros y 179 minutos. Solo salió del campo en su primer partido por una breve molestia. Se recuperó, jugó ante Boys y este fin de semana continuará en el once titular ante Carlos A. Mannucci.





¿Extremo o lateral?

“El profesor me dijo que si veía una buena opción en ataque, me sume. Iremos viendo según el rival cómo se planifica el partido. A mí me gusta pasar mucho al ataque, pero depende de lo que pida el entrenador”, le dijo Gino Peruzzi a Fútbol Como Cancha en RPP a su llegada al Perú.

Gino Peruzzi es un futbolista que cumple una función, principalmente, defensiva, pero que gusta de sumarse al ataque y pisar el área rival constantemente. “Un lateral es defensor, la actividad principal es esa. Ahora con el fútbol moderno eso cambió con sumarse al ataque, pero lo principal siempre es defender”, agregó el blanquiazul semanas atrás.

Es así como a lo largo de su carrera, Gino ha logrado sumar ocho goles, tres de ellos en Boca Juniors, durante la temporada 2016/17. El argentino también es un excelente asistidor, dada la capacidad de ejecutar centros, tal y como lo demostró ante Sport Boys.

De considerarlo, Carlos Bustos podría utilizarlo como extremo, aunque tendría que competir con Pablo Lavandeira, quien actualmente es uno de los mejores futbolistas del plantel ‘íntimo’. El uruguayo suma siete goles y seis asistencias y ha aportado el 39% de goles de Alianza Lima en lo que va de la temporada.

Rodrigo Pérez: lateral con historia

Gino Peruzzi no ha sido el único lateral extranjero con una historia positiva en La Victoria. Rodrigo Pérez, actualmente entrenador chileno de fútbol, fue un lateral extranjero de Alianza Lima, que al igual que el argentino, llegó a mitad de año a La Victoria para ganarse el corazón del hincha blanquiazul con la experiencia que puede tener un futbolista de 32 años. Y así fue.

El ‘Ratón’ reemplazó a Manuel Corrales por la izquierda -quien había partido al Metz de Francia- tras dejar el Cobreloa y en el 2006 se unió a un equipo que contaba con grandes figuras como George Fosyth, Ernesto Arakaki, Rinaldo Cruzado, Marko Ciurlizza, Aldo Olcese, Flavio Maestri, el también chileno Fernando Martel, el uruguayo Martín Ligüera, entre otros, y dirigía el charrúa Gerardo Pelusso.

El chileno apenas diez días después de su llegada a Perú debutó como titular ante Melgar de Arequipa. Fue en una derrota por 3-2, en la que pudo demostrar sus habilidades a pesar del marcador en contra: fue protagonista con un pase gol.

La celebración de Martel y Pérez tras el título. (Foto: Archivo El Comercio

Así se fue sumando victorias, buenas actuaciones, asistencias y goles. Con la blanquiazul logró marcar en dos oportunidades: uno de ellos en el clásico del Clausura, donde los ‘íntimos’ cayeron 3-2 en el Estadio Nacional.

Aún así, tras haber ganado el Apertura, aquel año, el elenco victoriano disputó la final nacional en la que se enfrentó a Cienciano. La ida fue con una victoria para los cusqueños por 1-0. Mientras que la vuelta terminó 3-1 para los ‘grones’. “Recuerdo que nos tocó jugar en Cusco, donde perdimos 1-0. De locales, lo salimos a buscar con nuestros argumentos, pero llegó el gol de Mariño que nos terminó complicando. Gracias a Dios Flavio pudo anotar el 3-1. Merecíamos el título por lo que habíamos desarrollado en esa temporada”. le dijo el ‘Ratón’ a Radio Ovación el año pasado.





