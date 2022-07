Llegar a Alianza Lima fue una decisión importante para Gino Peruzzi. Con un pasado importante en el fútbol argentino, el lateral blanquiazul no dudó en comparar el recinto de los blanquiazules con el de Boca Juniors, luego de sentir el impresionante aliento de los fanáticos íntimos en sus primeros partidos con sus sobre el pecho.

“Fuimos al interior en la primera fecha y no esperaba tanta gente de Alianza Lima, me sorprendió para bien. Acá en Matute fue hermoso, como una mini Bombonera, la gente se hizo sentir, más todavía cuando Boys nos descontó y eso nos levantó”, sostuvo el jugador en diálogo con Radio Ovación.

Por otro lado, Gino Peruzzi que aún está en proceso para llegar a mostrar su mejor versión en Alianza Lima, lo mismo que intentará conseguir en los próximos partidos para pagar con creces su incorporación al actual campeón del fútbol peruano.

“Siento que me falta un poco todavía para agarrar el ritmo futbolístico. Desde marzo que no podía completar 90 minutos y eso es algo que se pierde, pero el último partido pude completarlo. En la primera fecha me había costado y no lo pude terminar por calambres. Me voy sintiendo cada vez mejor y en poco tiempo ya voy a estar al 100 %”, agregó.

Los próximos retos de Alianza Lima

Alianza Lima tendrá que pasar rápido la página de la victoria ante Sport Boys y empezar a trabajar para continuar en la zona alta de la clasificación. Su próximo partido será ante Carlos A. Mannucci en Trujillo, ciudad en la que Gino Peruzzi intentará completar 90 minutos más de competencia oficial.

El duelo entre blanquiazules y carlistas está programado para el sábado 23 de julio a partir de las 3:30 p.m. en el Estadio Mansiche. Ambos necesitan ganar. Los íntimos para no perder la punta y los locales para alejarse de la zona de descenso.





