Un hincha más. La salida de Ricardo Gareca de la Selección Peruana ha generado diversas reacciones, entre lamentos y también agradecimientos, en especial, por los logros alcanzados y el cambio de mentalidad que le dio al fútbol peruano. Uno de los que se sumó a la lista fue un piloto de avión.

Justo antes de partir hacia la ciudad de Buenos Aires, el capitán del vuelo tomó unos segundos para enviar un emotivo mensaje al DT, agradeciendo el tiempo que estuvo en el país al mando del combinado nacional y por las ‘malas rachas’ que rompió y los triunfos que se tuvo con él.

“Quería dedicarle unas palabras a Ricardo Gareca. De un peruano e hincha de la selección, quiero agradecerle por estos siete años vividos”, manifestó el piloto, lo que generó que los diferentes pasajeros estallaran en aplausos para el técnico. Pero su mensaje no terminó allí.

Tras una breve pausa, el capitán agregó: “Nos dio devolvió la ilusión de volver a un Mundial después de 36 años, llevarnos a una final de la Copa América y romper rachas que eran casi imposibles. Muchas gracias, profe y acuérdese siempre que las puertas de nuestro Perú estarán abiertas para usted”.

Ricardo Gareca abordó un vuelo de regreso a Argentina el último miércoles. El DT se despidió del territorio peruano y, tras ser abordado por la prensa, señaló que se lleva de Perú “el mejor de los recuerdos. Muchas gracias por todo, un abrazo grande”. Incluso, indicó que, de darse una nueva oportunidad de regresar, sostuvo con mucha seguridad que “sí”.

El futuro del ‘Tigre’ aún es incierto. En conferencia de prensa, aclaró que “en Argentina no tengo ningún ofrecimiento. En realidad, en estos momentos, no tengo ningún ofrecimiento de ningún lado. Uno llama ofrecimiento real cuando es oficial, cuando se comunica un presidente conmigo o con el doctor Cupelli. Mientras yo no tenga algo oficial no lo puedo considerar”.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR