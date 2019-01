Alianza Lima: “Es un grande de Sudamérica y me ilusiona ser dirigido por Miguel Ángel Russo”

Mientras Alianza Lima continúa con sus entrenamientos en Chincha, en las oficinas de la Av. Isabel La Católica (La Victoria) se evalúa todas las hojas de vida de los futbolistas que Miguel Ángel Russo recomendó a la directiva íntima. Evidentemente, el técnico argentino está convencido en reforzar a su equipo en el ataque. Y para ello, necesita un ‘10’ de calidad, diferente, desequilibrante y, sobre todo, con capacidad de adaptación.

En esa búsqueda por encontrar al hombre-orquesta que pueda acompañar a Mauricio Affonso, Depor pudo saber que Alianza Lima se interesó por el volante argentino, Alejandro Barbaro, que tiene 26 años y posee una zurda exquisita.

“Yo tengo contrato con el Independiente de Medellín hasta mediados de año. Pero me enteré de la posibilidad y el interés de Alianza Lima. Sé que es un club grande e importante en Sudamérica. Obviamente, también hay interés de mi parte por ir. Por el momento, prefiero no hacerme ilusiones, por respeto al club que pertenezco, hasta que se resuelva mi tema”, le dijo Alejandro Barbaro a Depor.

Alejandro Barbaro, el ‘10’ argentino, que podría ser nuevo refuerzo de Alianza Lima [VIDEO DE SUS MEJORES JUGADAS]

A pesar de que la operación puede ser bastante complicada para Alianza Lima, Alejandro Barbaro se ilusiona con ser dirigido por un técnico con los pergaminos de Miguel Ángel Russo.

“Me ilusiona el hecho de ser dirigido por Miguel Ángel Russo. Es un grande. Por ahora, no he tenido contacto con él. Pero lo conozco porque nos hemos enfrentado en varias ocasiones. Yo puedo jugar de ‘10’ y de extremo por izquierda y derecho. Me gusta hacer los dos trabajos”, agregó el exjugador de San Lorenzo.