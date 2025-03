El 2025 viene mostrando un panorama muy positivo para el desarrollo de Alianza Lima. La escuadra blanquiazul jugará la fase de grupos de Copa Libertadores -tras superar tres etapas previas- y a nivel futbolístico no ha decepcionado tanto en el plano nacional como internacional. En la temporada, uno de los refuerzos llegó desde Argentina: Guillermo Enrique. El lateral derecho es uno de los titulares indiscutibles y, en poco tiempo, se ganó el corazón de los hinchas. A inicios de año tuvo una lesión en el hombro, pero todo parece que la superó sin problemas. Fue el mismo jugador quien dio más detalles de este proceso de recuperación y cómo se encuentra en la actualidad.

“Se ha dicho que a largo tiempo me va a costar una operación (hombro), no lo veo de esa manera, uno conoce su cuerpo. Siento los hombros muy fuertes, los siento muy bien. Todos los días estoy trabajando para fortalecer y estar fuerte, y esos dolores que tuve en algún momento, no van a impedir faltar a algún partido”, apuntó en entrevista con Radio Ovación.

Por otro lado, no dudó en brindar palabras de elogio con los hinchas de Alianza Lima quienes han mostrado gratitud a lo largo de los meses. Además, no dudó en recordar el mítico partido ante Boca Juniors en La Bombonera, llave en la que los blanquiazules consiguieron una victoria por penales.

“Me he encariñado rápido con el club porque hay muchos chicos muy buenos, la gente referente del plantel se merece esa alegría, porque vinieron de un año duro. Yo estaba más feliz por el esfuerzo del grupo, por el profesionalismo de este plantel, si obviamente soy hincha de Boca y estaba un poco tocado por mi abuela que es hincha y no se pierde ningún partido”, declaró el argentino.

En relación al desarrollo de la Liga 1, Enrique disputará su primer partido en altura ante ADT de Tarma, este sábado 29 de marzo: “No he tenido la oportunidad de jugar en altura, me va tocar vivir mis primeras experiencias. Me han comentado cómo tratarlo, personalmente buscaré estar tranquilo y manejarlo”.

Alianza Lima y la Copa Libertadores

Guillermo Enrique tiene claro que disputar la Copa Libertadores no será una tarea fácil. Los ‘íntimos’ debutan el próximo martes 2 de abril ante Libertad de Paraguay y en la paralización de la Liga 1 -por la fecha doble de Eliminatorias- el equipo pudo tener un descanso luego de la extenuante seguidilla de partidos en el inicio de temporada.

“Nos vino muy bien (la para), ahora estamos trabajando y preparándonos para lo que viene. Desde el primer día que llegué a Alianza, me propuse que nada me iba a impedir estar en los momentos importantes. Han sido unos meses increíbles, todavía el año no termina y hay que seguir por el mismo camino”, mencionó.

Por último, Enrique puntualizó cuál es uno de los puntos más altos del club: “Físicamente estamos bien para afrontar todos los partidos. La Copa Libertadores es complicado, hay equipos fuertes, y nosotros trabajaremos de la mejor manera para el arranque de la Copa Libertadores y seguir por el mismo camino”.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores y tras el parón del campeonato por las Eliminatorias 2026, Alianza Lima cuenta los días para volver a tener actividad en el Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. El partido contra ADT estaba programado para el sábado 29 de marzo desde la 1:00 p.m., con sede en el Estadio Unión Tarma.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

El fixture de Alianza Lima en la Copa Libertadores:

Fecha 1: Alianza Lima vs. Libertad, martes 1 de abril a las 9:00 p.m.

Alianza Lima vs. Libertad, martes 1 de abril a las 9:00 p.m. Fecha 2: São Paulo vs. Alianza Lima, jueves 10 de abril a las 7:30 p.m.

São Paulo vs. Alianza Lima, jueves 10 de abril a las 7:30 p.m. Fecha 3: Alianza Lima vs. Talleres, martes 22 de abril a las 5:00 p.m.

Alianza Lima vs. Talleres, martes 22 de abril a las 5:00 p.m. Fecha 4: Alianza Lima vs. São Paulo, martes 5 de mayo a las 5:00 p.m.

Alianza Lima vs. São Paulo, martes 5 de mayo a las 5:00 p.m. Fecha 5: Talleres vs. Alianza Lima, jueves 15 de mayo a las 5:00 p.m.

Talleres vs. Alianza Lima, jueves 15 de mayo a las 5:00 p.m. Fecha 6: Libertad vs. Alianza Lima, martes 27 de mayo a las 5:00 p.m.

